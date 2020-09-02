Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет...
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
Главная / Аналитика

В России прокомментировали информацию об отравлении Навального «Новичком»

02 сентября 2020, 23:40  •  72 • Аналитика
В России отреагировали на заявление специалистов лаборатории бундесвера о том, что блогер и оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».
Министерство иностранных дел России призвало коллег из Германии к полноценному сотрудничеству и обмену всей имеющейся информацией по делу российского блогера Алексея Навального, который находится на лечении в берлинской клинике «Шарите».
Ранее немецкие специалисты заявили о том, что блогер, по их мнению, был отравлен боевым веществом группы «Новичок», которое обладает нервно-паралитическим действием. По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, Навальный стал жертвой преступления, пишет агентство РИА Новости. Власти государства, где россиянин находится на лечении, намерены уведомить Европейский союз и НАТО о полученных результатах токсикологической экспертизы пациента для дальнейшей выработки «общей реакции» на инцидент. Кроме того, в Берлине заявили о планах сообщить о случившемся в Организацию по запрещению химического оружия.
Комментируя заявление немецких специалистов, в Москве подчеркнули, что письмо российских врачей, содержащее в себе просьбу объяснить выводы об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим веществом, до сих пор остается без ответа, пишет издание. Помимо этого, в РФ обратили внимание на тот факт, что немецкие медики не попросили конкретной помощи у специалистов, которые лечили Навального в Омске.
В министерстве иностранных дел РФ указали, что создается впечатление, будто кто-то запрещает Минюсту Германии и немецким врачам вести диалог с российскими коллегами. Кроме того, в российском МИД подчеркнули, что заявления Берлина были по непонятной причине адресованы, в первую очередь, Евросоюзу и НАТО. Это стало основанием для предположения о том, что Германия стремится обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры» против России, которые ранее уже анонсировались западными странами. В этом случае становится понятной «мегафонная дипломатия» и «подмена нормального сотрудничества информационной кампанией», а также привлечение к инциденту Организации по запрещению химоружия.
Дежавю?
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала поступившую из Берлина информацию в эфире телеканала «Россия 1», раскритиковав позицию Германии в отношении инцидента. Захарова указала на бездоказательность заявлений немецких врачей, отметив, что текущая ситуация напоминает ей произошедший ранее подобный инцидент, когда в адрес России звучали обвинения также при отсутствии фактов, подтверждающих ее вину в случившемся. Представитель ведомства заявила, что испытывает «устойчивое ощущение дежавю», судя по всему, имея в виду инцидент, произошедший в Великобритании, когда Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Кроме того, в МИД РФ вызвала подозрения поспешность, с которой Соединенные Штаты и Евросоюз подхватили предположение об отравлении российского оппозиционера. Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос об оказании правовой помощи по делу Алексея Навального, попросив предоставить сведения о результатах проведенных анализов.
Другие диагнозы
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил о том, что отечественные специалисты ранее проверяли различные возможные версии случившегося. В Омске, куда был доставлен Навальный после экстренной посадки самолета в связи с ухудшением состояния здоровья блогера, специалисты провели комплекс анализов, по результатам которых не было обнаружено никаких отравляющих веществ.
Заявление немецких специалистов прокомментировал и доктор химических наук Леонид Ринк, который участвовал в разработке вещества «Новичок», передает источник. По его словам, симптомы, обнаруженные у Алексея Навального, не похожи на отравление указанным веществом.
Доктор предположил, что у блогера случился приступ панкреатита после «небольшого подтравления поджелудочной железы», а также реакция организма на залповое выделение инсулина. Специалист указал на то, что врачи действительно диагностировали у пациента панкреатит, причем в хронической форме.
Госпитализация Навального
Состояние Алексея Навального резко ухудшилось, когда он находился на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву 20 августа. В результате воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Омске, где блогер был незамедлительно госпитализирован. Навальный впал в кому, а позднее его супруга настояла на переведении его в клинику в Берлине.
По словам главного врача омской больницы скорой медпомощи №1 Александра Мураховского, немецкие врачи поблагодарили коллег из Омска, выразив уверенность в том, что их верные действия позволили спасти жизнь пациента.
Когда же врачи из клиники «Шарите» заявили о том, что Навальный бал отравлен, Мураховский обратился к ним с просьбой предоставить российским медикам данные, на основании которых был сделан соответствующий вывод. Главврач пояснил, что отравление было одной из версий омских врачей, когда пациент поступил в больницу, однако, подтверждений ее не было обнаружено. Александр Мураховский также добавил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором заявили в берлинской клинике, могло быть вызвано различными обстоятельствами – причина такого состояния может быть связана с приемом препаратов или с эндогенными факторами, уточнил он.
Кроме того, российские медики напомнили о том, что брали у Навального анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, но получили отрицательный результат. Заведующий анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых также указал на проработку версии об отравлении российскими специалистами, уточнив, что она не нашла подтверждения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
01 сентября 2020, 10:05
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
02 сентября 2020, 09:00
"Это лишь первые шаги": зачем США перебрасывают подлодки к берегам России
01 сентября 2020, 18:20
Прощание с Командором. Памяти Владислава Крапивина
02 сентября 2020, 09:00
Нужно ли возвращать смертную казнь?
02 сентября 2020, 09:00
Британия лишилась патриотического гимна
01 сентября 2020, 19:15
Если палестинцы откажутся вести переговоры, Израиль может жить и без соглашения о двух государствах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2020, 03:15
Маски сорваны: В Белоруссии революции нет
01 сентября 2020, 11:55
Почему Саакашвили бежит из Украины: Осенью готовится кровавый переворот
01 сентября 2020, 11:55
Всё! Киев сдался! Украина официально перешла под внешнее управление!
31 августа 2020, 10:15
"Пока не принесёте голову Зеленского": Все явки и пароли бригады ВСУ проданы предателем
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
29 августа 2020, 07:50
К вооружённому нападению на микроавтобус ОПЗЖ причастны около 50 радикалов
27 августа 2020, 03:35
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.