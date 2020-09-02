В России прокомментировали информацию об отравлении Навального «Новичком»

В России отреагировали на заявление специалистов лаборатории бундесвера о том, что блогер и оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Министерство иностранных дел России призвало коллег из Германии к полноценному сотрудничеству и обмену всей имеющейся информацией по делу российского блогера Алексея Навального, который находится на лечении в берлинской клинике «Шарите».

Ранее немецкие специалисты заявили о том, что блогер, по их мнению, был отравлен боевым веществом группы «Новичок», которое обладает нервно-паралитическим действием. По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, Навальный стал жертвой преступления, пишет агентство РИА Новости. Власти государства, где россиянин находится на лечении, намерены уведомить Европейский союз и НАТО о полученных результатах токсикологической экспертизы пациента для дальнейшей выработки «общей реакции» на инцидент. Кроме того, в Берлине заявили о планах сообщить о случившемся в Организацию по запрещению химического оружия.

Комментируя заявление немецких специалистов, в Москве подчеркнули, что письмо российских врачей, содержащее в себе просьбу объяснить выводы об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим веществом, до сих пор остается без ответа, пишет издание. Помимо этого, в РФ обратили внимание на тот факт, что немецкие медики не попросили конкретной помощи у специалистов, которые лечили Навального в Омске.

В министерстве иностранных дел РФ указали, что создается впечатление, будто кто-то запрещает Минюсту Германии и немецким врачам вести диалог с российскими коллегами. Кроме того, в российском МИД подчеркнули, что заявления Берлина были по непонятной причине адресованы, в первую очередь, Евросоюзу и НАТО. Это стало основанием для предположения о том, что Германия стремится обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры» против России, которые ранее уже анонсировались западными странами. В этом случае становится понятной «мегафонная дипломатия» и «подмена нормального сотрудничества информационной кампанией», а также привлечение к инциденту Организации по запрещению химоружия.

Дежавю?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала поступившую из Берлина информацию в эфире телеканала «Россия 1», раскритиковав позицию Германии в отношении инцидента. Захарова указала на бездоказательность заявлений немецких врачей, отметив, что текущая ситуация напоминает ей произошедший ранее подобный инцидент, когда в адрес России звучали обвинения также при отсутствии фактов, подтверждающих ее вину в случившемся. Представитель ведомства заявила, что испытывает «устойчивое ощущение дежавю», судя по всему, имея в виду инцидент, произошедший в Великобритании, когда Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Кроме того, в МИД РФ вызвала подозрения поспешность, с которой Соединенные Штаты и Евросоюз подхватили предположение об отравлении российского оппозиционера. Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос об оказании правовой помощи по делу Алексея Навального, попросив предоставить сведения о результатах проведенных анализов.

Другие диагнозы

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил о том, что отечественные специалисты ранее проверяли различные возможные версии случившегося. В Омске, куда был доставлен Навальный после экстренной посадки самолета в связи с ухудшением состояния здоровья блогера, специалисты провели комплекс анализов, по результатам которых не было обнаружено никаких отравляющих веществ.

Заявление немецких специалистов прокомментировал и доктор химических наук Леонид Ринк, который участвовал в разработке вещества «Новичок», передает источник. По его словам, симптомы, обнаруженные у Алексея Навального, не похожи на отравление указанным веществом.

Доктор предположил, что у блогера случился приступ панкреатита после «небольшого подтравления поджелудочной железы», а также реакция организма на залповое выделение инсулина. Специалист указал на то, что врачи действительно диагностировали у пациента панкреатит, причем в хронической форме.

Госпитализация Навального

Состояние Алексея Навального резко ухудшилось, когда он находился на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву 20 августа. В результате воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Омске, где блогер был незамедлительно госпитализирован. Навальный впал в кому, а позднее его супруга настояла на переведении его в клинику в Берлине.

По словам главного врача омской больницы скорой медпомощи №1 Александра Мураховского, немецкие врачи поблагодарили коллег из Омска, выразив уверенность в том, что их верные действия позволили спасти жизнь пациента.

Когда же врачи из клиники «Шарите» заявили о том, что Навальный бал отравлен, Мураховский обратился к ним с просьбой предоставить российским медикам данные, на основании которых был сделан соответствующий вывод. Главврач пояснил, что отравление было одной из версий омских врачей, когда пациент поступил в больницу, однако, подтверждений ее не было обнаружено. Александр Мураховский также добавил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором заявили в берлинской клинике, могло быть вызвано различными обстоятельствами – причина такого состояния может быть связана с приемом препаратов или с эндогенными факторами, уточнил он.

Кроме того, российские медики напомнили о том, что брали у Навального анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, но получили отрицательный результат. Заведующий анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых также указал на проработку версии об отравлении российскими специалистами, уточнив, что она не нашла подтверждения.