В России проходит онлайн-шествие «Бессмертного полка»

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В России проходит акция «Бессмертный полк» в память о подвиге солдат и офицеров, сражавшихся с захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В связи с пандемией коронавирусной инфекции шествие проводится в онлайн-формате.

Reuters

© Maxim Shemetov

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