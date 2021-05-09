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В России проходит онлайн-шествие «Бессмертного полка»

09 мая 2021, 16:15  •  145 • В России
В России проходит акция «Бессмертный полк» в память о подвиге солдат и офицеров, сражавшихся с захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В связи с пандемией коронавирусной инфекции шествие проводится в онлайн-формате.
 
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

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