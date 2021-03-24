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В России пригрозили ответить США за "трудные дни"

24 марта 2021, 12:50  •  97 • Политика
Фото: Alex Edelman/ www.globallookpress.com
Вашингтон несет ответственность за нарастающее напряжение, уверен секретарь Совбеза
Соединенные Штаты ответят за "трудные дни", которые создают в отношениях с Россией. Соответствующее заявление сделал сегодня, 24 марта, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, комментируя заявления советника Байдена по национальной безопасности.
По словам российского госслужащего, если американская сторона предрекает надвигающееся напряжение в отношениях с другим государством, значит, она его и планирует по собственной инициативе. В таком случае Штаты готовы реализовать необходимые в этом направлении шаги.
"Но тогда они и будут ответственны за те действия, которые могут совершить", – заявил секретарь Совбеза.
По словам чиновника, официальные представители Белого дома делают далеко не первое подобное заявление.
На днях советник Байдена сказал, что Штатам и РФ предстоят "трудные времена" из-за глубоких разногласий по ряду вопросов. Тем не менее, выразил уверенность представитель Белого дома, оба государства могут сотрудничать по главным темам внешнеполитической повестки, включая ядерное оружие.
По словам первого заместителя главы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, таким образом американская администрация стремится смягчить негатив после резкого заявления Джо Байдена о президенте России Владимире Путине, передает РИА "Новости".
Ранее бывший сенатор Тара Рид, работавшая в одно время помощницей Байдена, заявила, что многие граждане Соединенных Штатов положительно восприняли реакцию Владимира Путина на слова американского лидера. По словам политика, глава РФ продемонстрировал взвешанный и рациональный подход в сложившейся ситуации.

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