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В России придумали способ обойти европейский углеродный налог

23 сентября 2021, 21:20  •  166 • Политика
Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/www.globallookpress.com
Москва стремится запустить свой механизм раньше Брюсселя
Москва приготовила свой ответ на планы Брюсселя ввести углеродный налог для иностранных поставщиков. Российский кабмин разрабатывает вариант, чтобы деньги экспортеров оставались в РФ. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновника
По словам собеседников издания, на подготовку механизма российского варианта уйдет год-полтора. Власти РФ надеются внедрить его раньше, чем Евросоюз.
Идея заключается в том, чтобы отечественные экспортеры платили налог не странам ЕС, а в бюджет собственного государства.
"По словам источников, ключевая задача – подготовить национальное регулирование, достичь его признания на международном уровне и добиться зачета платежей за выбросы CO2 в России европейской системой углеродного контроля", – говорится в статье.
Для обсуждения данной инициативы в ближайшее время в кабмине намерены создать рабочие группы с участием представителей бизнеса.
Собеседники издания пояснили спешность введения углеродного налога в РФ тем, что на Западе в любой момент могут ускориться темпы развития климатической повестки. При этом ни одна страна не застрахована от неожиданных решений Брюсселя или Вашингтона.
Сейчас в работе три варианта углеводородного налога. Первый предполагает, что бизнес будет платить сбор по определенной ставке за превышение пороговых значений за выбросы. Второй предусматривает возможность внедрения системы торговли квотами за выбросы. И третий представляет комбинацию двух вышеупомянутых.
Эти планы кабмина фактически подтвердил и премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в четверг, 23 сентября, с заключительным словом на совещании с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
Обращаясь к первому вице-премьеру Андрею Белоусову глава правительства отметил, что тот сегодня говорил "о необходимости учета углеродной повестки при построении налоговой системы", по сути "о движении, первом шаге, к карбоновому, углеродному налогу", передает "Интерфакс".
Ранее на совещании Белоусов заявил о необходимости стимулирования отечественных предприятий, чтобы они переходили на зеленые технологии.

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