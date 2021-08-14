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В России придумали ответ на "Крымскую платформу"

14 августа 2021, 12:15  •  152 • Политика
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Зарубежным странам посоветовали отказаться от сомнительных "авантюр"
Странам Запада следует отказаться отказаться от козней против Крыма и заняться налаживанием связей с ассоциацией "Друзья Крыма", которая объединяет сторонников российского статуса региона. Соответствующее заявление накануне сделал замглавы правительства республики, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Как отметил госслужащий, западные государства могут отказаться от планов участия в провокационной "авантюре" – такое слово он использовал, назвав инициированную украинской стороной "Крымскую платформу". При этом указанные страны могут начать налаживать контакты с российской организацией, имеющей определенное влияние и носящей миротворческий характер.
Мурадов также отметил в беседе с журналистами, что входящие в упомянутую российскую ассоциацию члены занимаются объемной деятельностью, нацеленной на признание права жителей полуострова на воссоединение с РФ, которое состоялось семь лет назад году в ходе референдума.
Как считает постпред республики, ассоциация в непростых условиях находит способ для четкого выражения своих оценок и проявления осознанности в зарубежном гражданском обществе для стабильности, безопасности и мира в регионе.
"Они преследуют очень гуманные и правильные цели, – указал Мурадов.
По словам чиновника, украинская инициатива сформирована из агрессии и враждебности, нацеленных на "зачистку" Крыма от самих его жителей.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал исправить "историческую ошибку" с Крымом за считанные дни.

 

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