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В России придумали новую тактику борьбы с десантом США: Не успеют отбиться
07 октября 2021, 11:35 • 230 • Политика
Русские военные учёные придумали тактику, как сбить десант США: с помощью роя дронов. Дешевизна беспилотников позволит выпускать их в большом количестве в противника.
Военные учёные в России придумали способ защиты от американского десанта. Для этого предлагается использовать рой малых ударных беспилотников, чтобы помешать высадке десанта. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на статью в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика", который издаёт Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил России.
Авторы концепции предлагают наносить удары по десантникам ещё в море с помощью боеприпасов малого калибра, противотранспортными и противопехотными минами, подсвечивать десантные корабли радиомаяками для пилотируемых боевых авиационных комплексов.
Ответные действия дадут возможность развернуть огневые действия и в целом сорвать планы противника, говорят авторы идеи.
Использовать дроны было бы выгодно, поскольку они малозаметны, а их низкая стоимость позволит выпускать большое их количество, что усложнит задачу противника уничтожить их.
Ранее РИА ФАН сообщало, что новейший русский авиационный комплекс С-70 "Охотник" не будет пилотироваться.
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