В России придумали новую тактику борьбы с десантом США: Не успеют отбиться

Русские военные учёные придумали тактику, как сбить десант США: с помощью роя дронов. Дешевизна беспилотников позволит выпускать их в большом количестве в противника.

Военные учёные в России придумали способ защиты от американского десанта. Для этого предлагается использовать рой малых ударных беспилотников, чтобы помешать высадке десанта. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на статью в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика", который издаёт Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил России.

Авторы концепции предлагают наносить удары по десантникам ещё в море с помощью боеприпасов малого калибра, противотранспортными и противопехотными минами, подсвечивать десантные корабли радиомаяками для пилотируемых боевых авиационных комплексов.

Ответные действия дадут возможность развернуть огневые действия и в целом сорвать планы противника, говорят авторы идеи.

Использовать дроны было бы выгодно, поскольку они малозаметны, а их низкая стоимость позволит выпускать большое их количество, что усложнит задачу противника уничтожить их.

Ранее РИА ФАН сообщало, что новейший русский авиационный комплекс С-70 "Охотник" не будет пилотироваться.