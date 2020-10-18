Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
"У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции...": Звонок Путина стал ме...
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останетс...
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже в...
Главная / Политика

В России предупредили Турцию о страшных последствиях из-за вхождения в "антикрымский союз"

18 октября 2020, 12:25  •  146 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анкара рискует лишиться ценного партнера
Турция может допустить серьезный промах, если станет частью "Крымской платформы", которую инициировала неугомонная Украина, не способная смириться с выбором жителей полуострова уже шесть лет. О незавидной судьбе Анкары предупредил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее глава Незалежной Владимир Зеленский и его коллега Реджеп Эрдоган пообщались в Турции. Там, лидер украинцев сделал громкое заявление – турецкий президент подумывает над тем, чтобы поучаствовать в проекте Незалежной, нацеленном на "возвращение" Крыма этой стране.
Гемпель назвал эту инициативу "антикрымским союзом", который "враждебно настроен против крымчан". Если Анкара решится на такой опрометчивый шаг, то Москва может перестать быть ее хорошим партнером, а россияне сменят любимые турецкие курорты на другие места отдыха, передает РИА "Новости". Тем более, что туризм в Крыму развивается.
Ранее известный политолог предположил, что Турция хочет стать правителем всех тюрок, поэтому не признает российскую принадлежность Крыма.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
17 октября 2020, 22:35
Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее
18 октября 2020, 05:55
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
18 октября 2020, 04:05
"Турцию уже не остановить": Пушков просчитал газовые планы Эрдогана
17 октября 2020, 22:35
"Больше не трагедия?": Журналист пригвоздил острыми вопросами раздающих чины в Крыму
18 октября 2020, 02:15
Полиция Франции нашла "русский след" в жестоком убийстве учителя под Парижем
17 октября 2020, 22:35
МИД Германии поставил точку в споре о "Северном потоке - 2": Завершение проекта - вопрос времени
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 октября 2020, 05:55
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
18 октября 2020, 04:05
"Турцию уже не остановить": Пушков просчитал газовые планы Эрдогана
18 октября 2020, 02:15
Полиция Франции нашла "русский след" в жестоком убийстве учителя под Париже...
18 октября 2020, 02:15
Химическое оружие и юридическая война против России по всем азимутам
18 октября 2020, 02:10
«Вопрос в том, когда»: что стоит за словами главы МИД Германии о завершении строитель...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2020, 18:10
"У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции...": Звонок Путина стал мемом
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
15 октября 2020, 00:00
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
14 октября 2020, 20:20
Украинские СМИ: Путин придумал новый способ, как вернуть воду в Крым
17 октября 2020, 01:30
Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
13 октября 2020, 08:35
Полёт Су-57 "без крыши": Безбашенный пилот русского истребителя поразил англичан
15 октября 2020, 04:35
Вот такая она «самая сильная»…
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.