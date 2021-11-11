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В России предупредили Лукашенко об плохих перспективах перекрытия газа Европе
11 ноября 2021, 17:30 • 86 • Политика
Угрозами белорусский президент может только ухудшить и без того нестабильное положение в стране
Поведение Александра Лукашенко, который угрожает перекрыть газопровод "Ямал-Европа", можно сравнить с политикой Ким Чен Ына, считает эксперт Алексей Коренев. Он напомнил, что лидер Северной Кореи регулярно угрожает нанести ядерный удар по США, но не делает этого. Так и с белорусским президентом, который любит делать громкие заявления, но так и не предпринимать каких-либо шагов.
Коренев предупредил, что перекрытие газа Европа воспримет как откровенный шантаж, поскольку на данный момент это одно из самых больных мест Брюсселя. И если Лукашенко действительно перекроет "Ямал-Европу", то санкций Белоруссии избежать точно не удастся. Более того, они будут в разы жестче предыдущих.
Но эксперт уверен, что Минск не оставит Европу без топлива. Вероятнее всего, белорусский лидер ограничится лишь словесными угрозами, потому что Лукашенко понимает, что положение в стране и без того непростое.
"У Лукашенко безвыходная ситуация: выдавить их [мигрантов – прим.ред.] в Европу не получается, оставить у себя нельзя, ни Германия, ни Россия помогать не хотят. Он в тупике и пытается выйти из ситуации с помощью хотя бы угроз, которые будут восприняты крайне негативно",
– резюмировал Коренев.
Он также добавил, что в скором времени на такое резкое заявление главы РБ обязательно отреагируют европейские лидеры. Но Лукашенко, скорее всего, просто отмахнется и скажет, что его неправильно поняли.
Брюссель, к слову, уже дал комментарий на эту тему. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что угроз белорусского президента бояться не надо.
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