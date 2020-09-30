В России предложили запретить банкам использовать мелкий шрифт в договорах

Банкам нужно запретить не только навязывание дополнительных услуг, но и использование в кредитных договорах мелкого шрифта. С таким предложением выступила член Высшего Совета "Сильной России" Наталья Оганова.

Речь идёт о поправках к действующему закону "О потребительском кредите". В документ хотят включить запрет на навязывание дополнительных услуг. Это вызвало панику среди банкиров. Ассоциация банков России (АБР) заявила, что поправки "убьют" рынок кредитных карт.

По мнению Натальи Огановой, предоставляющий кредиты банк и его клиенты находятся в не совсем равных условиях. Кредитные организации используют различные уловки, чтобы ввести клиентов в заблуждение.

Банк предлагает нам определённые условия, которые находятся в огромном договоре, который напечатан очень мелко, частично информация скрыта. А та информация, которая открыта, требует дополнительных профессиональных разъяснений. Хотя, казалось бы, речь идёт о равенстве сторон, - отметила Оганова в беседе с Nation News.

В связи с этим она считает, что в поправки надо добавить пункт про запрет мелкого шрифта в договорах, а также про обязанность банков подробно разъяснять суть дополнительных услуг и брать письменное согласие на их получение.