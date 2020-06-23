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В России предложили взыскать деньги с Украины за ущерб Крыму

23 июня 2020, 22:00  •  87 • Политика
Фото: pixabay.com
В Москве считают, что Киев должен расплатиться за "разграбление" полуострова
Стремление Киева через суд истребовать у Москвы долг за базирование Черноморского флота представляют собой "политическую авантрюру". Москва в ответ должна взыскать с Киева деньги, за нанесенный им ущерб полуострову в те времена, когда он находился под юрисдикцией Украины.
Так прокомментировал сенатор от Республики, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков свежие "хотелки", озвученные замминистра иностранных дел соседней страны Василием Боднаруком. Украинский дипломат ранее сообщил, что РФ должна заплатит Незалежной по $100 млн в год с 2014 г. за аренду базы в Крыму. По его словам, Киев истребует эти средства через международные суды.
"Россия не должна Украине ничего за базирование флота. Сегодня стоит ставить вопрос о взыскании ущерба за период разрушения и разграбление Крыма во времена нахождения в составе Украины", – цитирует РИА "Новости" сенатора.
Он напомнил, что регион воссоединился с Россией законным путем через референдум, а период его нахождения в составе Незалежной назвал "украинской оккупацией".
Власти Республики подсчитали, что Киев должен выплатить крымчанам свыше двух триллионов рублей ущерба. Цеков добавил, что это лишь предварительная сумма.
Сенатор подчеркнул, что ЧФ России находится в Крыму на законных основаниях.
Также он считает, что Украина перестала развиваться из-за того, что прервала отношения с РФ в угоду своим нынешним западным друзьям.
"Это их плата за предательство нашей многовековой дружбы", – резюмировал Цеков.
Другой неназванный информированный источник агентства заявил, что темой якобы долга Киев сейчас пытается снова освежить дискуссию принадлежности полуострова на международном уровне. По его мнению, поскольку соглашение о базе нашего флота подписывалось во времена, когда регион был украинским, то после воссоединения региона с Россией, оно прекратило свое действие. РФ не может сама у себя арендовать собственную территорию, сказал собеседник издания. "Это смешно", – подытожил он.

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