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В России предложили разрешить голосовать с 16 лет
28 июля 2019, 09:09 • 78 • Политика
Член конституционного комитета Совфеда Елена Афанасьева предложила понизить возрастной порог голосования на выборах. Об этом 28 июля сообщает «РИА Новости».
Возраст, с которого сенатор предложила позволить гражданам участвовать в выборах, составляет 16 лет. Афанасьева предположила, что именно так молодое поколение почувствует, насколько важен их голос для власти.
Она подчеркнула, что в России паспорт выдается в 14 лет, а при определенных условиях 16-летние подростки уже могут вступать в брак. При этом возрастная категория с 14 до 18 лет почти исключена из общественной жизни, поскольку участие практически во всех молодежных форумах и мероприятиях можно принимать после наступления совершеннолетия.
Поэтому, по ее мнению, снижение возрастного порога для голосования поспособствует ликвидации политической безграмотности у россиян, а также позволит молодежи почувствовать себя полноправными гражданами своей страны.
26 июня глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого. Он отметил, что дети стали раньше взрослеть, так как у них появилось больше возможностей и сильно поменялись способы коммуникации.
Член Совфеда, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова высказалась против идеи, сообщил телеканал «360». Она напомнила, что Россия ратифицировала международную конвенцию, где сказано, что совершеннолетие наступает в 18 лет.
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