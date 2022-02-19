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В России предложили план по освобождению Украины от "бандеровской диктатуры"

19 февраля 2022, 18:55  •  705 • Политика
В России предложили план по освобождению Украины от "бандеровской диктатуры". Он насчитывает четыре пункта.
План предложила КПРФ. Там отметили, что власть на Украине захватили нацисты, которые пользуются открытой поддержкой украинских чиновников. Всё это происходит при активном участии Запада - в первую очередь США.
Коммунисты полагают, что Штаты пытаются развязать войну в Европе, чтобы ударить санкциями по России и ослабить Евросоюз. Это позволит им укрепить своё политическое влияние, которое страна стремительно теряет в последние годы в результате череды внешнеполитических провалов.
Задача освобождения от бандеровской диктатуры не может быть решена самим украинским народом. Население не может противостоять вооружённым до зубов силам террора. Задача денацификации Украины должна стать важнейшей заботой мирового сообщества,
- говорится в заявлении партии.
План КПРФ предполагает четыре шага. Первый - помощь всем беженцам из Донбасса. Второй - признание ДНР и ЛНР Россией. Третий - принуждение киевского режима к миру. Четвёртый - политическое наступление на международной арене против любых попыток реабилитации нацизма.
Отметим, что после госпереворота 2014 года власти Украины взяли курс на героизацию украинских нацистов, сотрудничавших с гитлеровской Германией во время Великой Отечественной войны и устраивающих этнические чистки на Западе Украины.

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