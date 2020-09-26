Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымског...
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморок...
Главная / Политика

В России предложили не рассматривать бездетных кандидатов на госдолжности

26 сентября 2020, 02:15  •  19 • Политика
Общероссийское движение «Сильная Россия» обратилось в Госдуму с предложением не рассматривать бездетных кандидатов на государственный должности. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе организации.
«Действующими нормативно-правовыми актами установлено значительное число требований к государственным чиновникам различного ранга. Тут и обязательная служба в армии, и отсутствие иностранного гражданства, и целый ряд других ограничений. Мы считаем необходимым дополнить этот перечень обязательным наличием у кандидатов на государственные должности хотя бы одного ребенка», — цитирует пресс-служба руководителя центрального исполкома движения Романа Шкурлатова.
Авторы инициативы отмечают, что чиновники должны быть примером для всех граждан России в вопросе повышения уровня рождаемости и укрепления института семьи.
Кроме того, по их мнению, родительство всегда положительно сказывается на личных и профессиональных качествах руководителя.
«Безусловно, предлагаемая норма ни в коем случае не должна быть дискриминационной по отношению к людям, которые не могут иметь детей по медицинским показателям или в силу других объективных ситуаций, связанных с физиологией и репродуктивной функцией организма», — добавили в пресс-службе.
В начале августа стало известно, что вакансии на должность государственного служащего за последний год стали интересовать россиян в два раза больше.
В июне президент России Владимир Путин сообщил, что чиновники должны служить государству, то есть народу и жизнь людей на госслужбе похожа на существование в «стеклянной комнате», когда видны любые действия, пишет «Газета.ру».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
25 сентября 2020, 22:35
"Просто вдумайтесь": Украина хочет обсудить с Россией "освобождение" Крыма от России
25 сентября 2020, 22:35
Москва обнаружила признаки постановки отравления Навального
25 сентября 2020, 22:35
Посылка с Запада? Фото из Сирии указало на связи боевиков с одной из стран ЕС
25 сентября 2020, 22:35
Поняли, что это та самая гостиница: Титов рассказал о поездке в Томск в день "отравления" Навального
25 сентября 2020, 22:35
Соловей заявил Гордону о существовании списка преемников Путина. И тут же оговорился
26 сентября 2020, 00:25
Даже до ядерного удара: чем обернется гражданская война в США для России - эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2020, 22:35
"Просто вдумайтесь": Украина хочет обсудить с Россией "освобождение&qu...
25 сентября 2020, 22:35
Посылка с Запада? Фото из Сирии указало на связи боевиков с одной из стран ЕС
25 сентября 2020, 22:35
Поняли, что это та самая гостиница: Титов рассказал о поездке в Томск в день "от...
25 сентября 2020, 22:35
Соловей заявил Гордону о существовании списка преемников Путина. И тут же оговорился
26 сентября 2020, 00:25
Даже до ядерного удара: чем обернется гражданская война в США для России - эксперт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2020, 13:20
Где ваши помидоры? "Женский протест" в Белоруссии споткнулся о правду и ОМОН
20 сентября 2020, 13:20
О вреде виски с пивом и Марии Певчих
22 сентября 2020, 18:30
"Приговор Зеленскому": После бунтов в Донбассе не выдержал даже Лавров
20 сентября 2020, 02:20
Смотрят Малахова, сериалы и Соловьева. Как Западная Украина подсела на российское телевидение
23 сентября 2020, 17:25
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
20 сентября 2020, 03:15
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала неожиданный эффект у "борца с режЫмом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.