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В России поймали военнослужащего по подозрению в шпионаже на Эстонию

06 октября 2020, 11:35  •  120 • Политика
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Вместе с офицером задержан его брат
Сотрудники ФСБ поймали в Смоленске и Пскове российского военнослужащего, а также его брата, который прибыл из Эстонии. Спецслужбы полагают, что мужчины передавали Таллину секретные сведения.
Как пишет РИА "Новости", брат военнослужащего живет в Эстонии. По данным ФСБ, мужчины уже передавали информацию, содержащую гостайну эстонским спецслужбам, и планировали это делать и дальше.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту госизмены, по статье 275 УК России. Подозреваемых взяли под стражу.
ФСБ активно выявляет шпионов в нашей стране. Так, этим летом в Севастополе поймали другого военного, которого подозревали в тайной работе на Украину.

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