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В России появятся "зоны смерти": "Ох не надо было американцам выходить"

22 апреля 2021, 12:35  •  341 • Политика
В России появятся "зоны смерти", предназначенные для вражеских крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников. Политологи, комментируя эту информацию, сделали недвусмысленный намёк Вашингтону: "Ох не надо было американцам выходить из договора по ПРО".
Ранее стало известно о том, что наши военные намерены создать в России "зоны смерти". Отработка их создания для вражеских ракет и дронов станет ключевой задачей на учениях войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые состоятся в этом году.
Идея заключается в создании мощных помех, способных легко дезориентировать БПЛА и ракеты противника.
Военный историк Дмитрий Болтенков в интервью "Известиям", обратил внимание на то, что комплексы РЭБ ударяют разом по нескольким системам крылатых ракет. В результате последние из-за помех теряют ориентацию в пространстве, что приводит к ухудшению их точности по нанесению удара. Беспилотники же ещё уязвимее ракет.
В Telegram-канале "ДТ" политолог и публицист Дмитрий Куликов и политтехнолог Тимофей Сергейцев коротко прокомментировали информацию о создании "зон смерти" и дали тонкий намёк Вашингтону на совершённую им ошибку с выходом из договора по ПРО.
"Ох не надо было американцам выходить из договора по ПРО", - говорится в сообщении.
Какой именно договор политологи имеют в виду, не уточняется. Вероятно, речь идёт о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли в одностороннем порядке. Напомним, 1 февраля 2019 года на тот момент действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из данного договора, голословно обвинив Россию в нарушении его пунктов.

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