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В России появятся "золотые визы": Правительство уже одобрило законопроект
22 апреля 2021, 21:45 • 157 • Политика
Кабмин упростит условия получения вида на жительство в России для иностранных инвесторов. "Это успешная международная практика", - отметил премьер Мишустин.
Правительство России одобрило законопроект о так называемых "золотых визах". Речь идёт об упрощении процедуры получения вида на жительство России для иностранных инвесторов и членов их семей.
Предполагается, что такая мера поддержит "стабильный" и "качественный" миграционный прирост в России, а также привлечёт новых инвесторов. Отмечается, что это успешная международная практика.
- прокомментировал инициативу премьер-министр Михаил Мишустин.
Он уточнил, что упрощённый порядок получения вида на жительство для инвесторов предполагает исключение такого этапа оформления документов, как "оформление разрешений на временное проживание".
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