В России появятся "золотые визы": Правительство уже одобрило законопроект

Кабмин упростит условия получения вида на жительство в России для иностранных инвесторов. "Это успешная международная практика", - отметил премьер Мишустин.

Правительство России одобрило законопроект о так называемых "золотых визах". Речь идёт об упрощении процедуры получения вида на жительство России для иностранных инвесторов и членов их семей.

Предполагается, что такая мера поддержит "стабильный" и "качественный" миграционный прирост в России, а также привлечёт новых инвесторов. Отмечается, что это успешная международная практика.

Теперь иностранные граждане, которые инвестируют в российскую экономику, смогут в упрощённом порядке получить вид на жительство для себя и членов семьи,

- прокомментировал инициативу премьер-министр Михаил Мишустин.

Он уточнил, что упрощённый порядок получения вида на жительство для инвесторов предполагает исключение такого этапа оформления документов, как "оформление разрешений на временное проживание".