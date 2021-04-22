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В России появятся "золотые визы": Правительство уже одобрило законопроект

22 апреля 2021, 21:45  •  157 • Политика
Кабмин упростит условия получения вида на жительство в России для иностранных инвесторов. "Это успешная международная практика", - отметил премьер Мишустин.
Правительство России одобрило законопроект о так называемых "золотых визах". Речь идёт об упрощении процедуры получения вида на жительство России для иностранных инвесторов и членов их семей.
Предполагается, что такая мера поддержит "стабильный" и "качественный" миграционный прирост в России, а также привлечёт новых инвесторов. Отмечается, что это успешная международная практика.
Теперь иностранные граждане, которые инвестируют в российскую экономику, смогут в упрощённом порядке получить вид на жительство для себя и членов семьи,
- прокомментировал инициативу премьер-министр Михаил Мишустин.
Он уточнил, что упрощённый порядок получения вида на жительство для инвесторов предполагает исключение такого этапа оформления документов, как "оформление разрешений на временное проживание".

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