В России появится реестр "токсичного контента"? Путин велел рассмотреть инициативу

Путин поручил Кириенко рассмотреть идею реестра токсичного для детей контента в интернете. В чём его отличие от запрещённого контента и почему это важно.

Президент России Владимир Путин дал задание рассмотреть возможность создания реестра "токсичного контента". Поручение было дано заместителю главы президентской администрации Сергею Кириенко по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ).

Речь идёт о создании саморегулируемого реестра токсичного для детей контента в интернете. С соответствующей инициативой ещё в ноябре выступил член СПЧ Игорь Ашманов. Решение о создании реестра должно быть принято до 1 июня этого года.

Что такое токсичный контент

К токсичному контенту Ашманов относит: публикации про насилие, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, однополые связи и другие извращения. Также в эту категорию входят: романтизация и оправдание наркопотребления, подталкивание к суицидам, романтизация уголовной жизни и вербовка в секты.

Чем опасен токсичный контент

Ашманов и его соратники пояснили, что токсичный, но не запрещённый контент - это прекрасная питательная среда и для политической борьбы. И, более того, лидеры мнений, продвигающие обозначенный токсичный контент, активно включены в политику. К таковым были отнесены: телеведущая Ксения Собчак, комик Данила Поперечный, актёр Максим Виторган, а также блогеры Юрий Дудь, Николай Соболев и Рустем Адагамов.

Тактика стаи

Ещё одной особенностью производителей токсичного контента является стайное поведение. Под этим подразумевается участие в самых разных информационных кампаниях, начиная от отказа праздновать День Победы и заканчивая раздуванием коронавирусной паники, объясняет Ашманов и его соратники.

Конечная цель

По мнению авторов инициативы, конечной целью токсичного контента является радикализация молодёжи и расчеловечивание оппонентов, а также насаждение в России "культуры отмены" и в конечном итоге - попытки захвата реальной власти. В этой связи Ашманов видит в токсичном контенте прямой риск для государственной власти.

Как с этим бороться

Ашманов и его соратники считают, что обычная блокировка контента Роскомнадзором является недостаточным средством. Должна заработать общая этическая платформа, которая уже существует. Просто ей нужна артикуляция, которая может проявиться в составлении каталога неприемлемого контента.

Это должен быть общественный открытый проект по добровольному присоединению к общей этической платформе в форме открытого Реестра токсичного контента,

- объясняют авторы инициативы.