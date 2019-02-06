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В России появится новый руководитель по туризму

06 февраля 2019, 00:24  •  73 • В России

В руководстве российского туризма - перемены. А значит, скорее всего, изменится и подход к его развитию. Если не в главном (понятно, что приоритет внутреннего туризма никуда не денется), то в деталях и акцентах.

Во вторник, 5 февраля, глава правительства Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

Министерство экономического развития, курирующее с недавних пор туризм, должно уделять отрасли больше внимания, правильно расставлять приоритеты и эффективно управлять деньгами. Это - аргументы, которые приводятся в официальном сообщении правительства. Медведев поручил подготовить предложения по кадровому усилению Ростуризма.

Олег Сафонов руководил Ростуризмом с мая 2014 года. Ростуризм - не министерство, это федеральное агентство, до недавних пор оно подчинялось Министерству культуры. В сентябре 2018 года туризм передали Министерству экономического развития. Что логично: сейчас индустрия путешествий - полноценная отрасль экономики, это и авиаперелёты, и другой транспорт, и отели, и туроператоры...

На днях Владимир Путин провел совещание по развитию туризма с министром экономического развития Максимом Орешкиным. Видимо, отставка Сафонова - одно из звеньев всей этой цепочки перемен.

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