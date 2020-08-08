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В России появится новый праздник? Чиновники уже работают над этим
08 августа 2020, 09:25 • 32 • Политика
В России может появиться новый профессиональный праздник - День изыскателя. Проект подготовили чиновники Минстроя.
Количество профессиональных праздников России может пополниться ещё одним. Министерство строительства подготовило проект, согласно которому в стране появится День изыскателя.
Праздник предполагается отмечать в последнее воскресенье ноября. В этот день будут чествовать работников, занимающихся исследованием местности, предполагаемой под будущую застройку.
Соответствующий документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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