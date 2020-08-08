В России появится новый праздник? Чиновники уже работают над этим

Количество профессиональных праздников России может пополниться ещё одним. Министерство строительства подготовило проект, согласно которому в стране появится День изыскателя.

Праздник предполагается отмечать в последнее воскресенье ноября. В этот день будут чествовать работников, занимающихся исследованием местности, предполагаемой под будущую застройку.

"Установить профессиональный праздник - День изыскателя и отмечать его в последнее воскресенье ноября", гласит проект постановления Минстроя.

Соответствующий документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.