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В России появится новый праздник? Чиновники уже работают над этим

08 августа 2020, 09:25  •  32 • Политика
В России может появиться новый профессиональный праздник - День изыскателя. Проект подготовили чиновники Минстроя.
Количество профессиональных праздников России может пополниться ещё одним. Министерство строительства подготовило проект, согласно которому в стране появится День изыскателя.
Праздник предполагается отмечать в последнее воскресенье ноября. В этот день будут чествовать работников, занимающихся исследованием местности, предполагаемой под будущую застройку.
"Установить профессиональный праздник - День изыскателя и отмечать его в последнее воскресенье ноября", гласит проект постановления Минстроя.
Соответствующий документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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