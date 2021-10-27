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В России появится новый детский омбудсмен: Что известно о главной маме?
27 октября 2021, 19:50 • 82 • Политика
Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать новым детским омбудсменом.
Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой занять должность детского омбудсмена. Об этом стало известно в среду, 27 октября. Беседуя с новым омбудсменом, Владимир Путин спросил:
- У вас такая большая семья. Сколько всего детей у вас?
- Детей девять: пятеро рождённых, четверо приёмных. И 13 молодых ребят с инвалидностью под опекой. Но они со мной не живут, они живут в моих проектах сопровождаемого проживания, - ответила Мария Львова-Белова.
- Как же вы со всем справляетесь?
- А многодетные мамы - они же такие, многозадачные, - с улыбкой ответила теперь уже главная мама, которая, надеемся, будет заботиться о каждом малыше из тех, кому требуется дополнительная защита.
Что известно о Марии Львовой-Беловой?
Мария Алексеевна Львова-Белова (род. 25 октября 1984 года, Пенза) - общественный и политический деятель. Ранее была специалистом по социализации и социальной адаптации детей-сирот, молодых взрослых с инвалидностью и выпускников детских домов. Учредитель благотворительной организации "Квартал Луи", многодетная мама.
Сенатор - представитель от правительства Пензенской области с 2020 года, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при президенте России по правам ребёнка. Член Общественной палаты России в 2017-2019 годах. Одна из победителей конкурса управленцев "Лидеры России - 2020".
Один из последних успешных проектов Марии Беловой-Львой - арт-поместье "Новые берега" в селе Богословка Пензенского района Пензенской области. Открыли его в декабре 2019 года. Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, живут и занимаются реализацией социальных проектов. Почти сразу в арт-поместье справили новоселье его первые резиденты (30 человек из 5 регионов России). В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Проект "Новые берега" называют уникальным. Игорь Комаров ранее выразил уверенность, что Пензенская область станет примером для других регионов, которые будут активно перенимать современные технологии социальной адаптации и реабилитации инвалидов.
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