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В России появится новая железная дорога: Путин дал Мишустину поручение

15 января 2022, 16:55  •  219 • Политика
Президент Путин поручил представить идеи железнодорожного маршрута до Баренцева моря. Ответственным назначен лично премьер Мишустин.
В России появится железнодорожный маршрут до выхода к Баренцеву. Соответствующие предложения поручил правительству представить до 10 мая 2022 года президент России Владимир Путин.
Предполагается, что железнодорожный маршрут будет выходить к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги. Ответственным за исполнение поручения по данному проекту был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги,
- говорится в президентском поручении, которое было опубликовано на сайте Кремля.
Не исключено, что проект железной дороги связан с более масштабным проектом Северного морского пути. Благодаря потеплению и таянию льдов, данный маршрут становится всё более и более реальным.

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