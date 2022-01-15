В России появится новая железная дорога: Путин дал Мишустину поручение

Президент Путин поручил представить идеи железнодорожного маршрута до Баренцева моря. Ответственным назначен лично премьер Мишустин.

В России появится железнодорожный маршрут до выхода к Баренцеву. Соответствующие предложения поручил правительству представить до 10 мая 2022 года президент России Владимир Путин.

Предполагается, что железнодорожный маршрут будет выходить к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги. Ответственным за исполнение поручения по данному проекту был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги,

- говорится в президентском поручении, которое было опубликовано на сайте Кремля.

Не исключено, что проект железной дороги связан с более масштабным проектом Северного морского пути. Благодаря потеплению и таянию льдов, данный маршрут становится всё более и более реальным.