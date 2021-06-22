В России появится мини-подлодка

Её разрабатывают специалисты конструкторского бюро "Малахит".

В России может появится новая многоцелевая атомная подводная лодка с малым водоизмещением. Сейчас её разрабатывают специалисты конструкторского бюро "Малахит". Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на открытые данные бюро за 2020 год.

Лодку прозвали "Горгона". Специалисты уже сформировали внешний вид судна, технические требования.

Кроме неё, идёт разработка другого объекта: малой неатомной подводной лодки "Сервал" с воздухонезависимой энергетической установкой - анаэробным двигателем.

Ранее конструкторы бюро "Малахит" создали малую подводную лодку проекта №865 "Пиранья". Существуют две такие подлодки, но их вывели из состава Военно-морского флота в 1999 году. Судно вмещало до шести боевых пловцов и было приспособлено для их "высадки и возвращения", патрулирования у мелководья, ведения разведки и других военных целей.

Далее появилась улучшенная версия "Пиранья-Т", там был увеличен запас вооружения.