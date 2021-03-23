В России появится административно-процессуальный кодекс

В России появится самостоятельный Процессуальный кодекс об административных правонарушениях. Об этом 23 марта заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Сенатор отметила, что в кодексе будет прописана процедура привлечения к ответственности, а также указаны конкретные сроки, порядок сбора и предоставления доказательств.

Рукавишникова добавила, что за создание такого документа в России долгие годы боролись юристы.

«Появится самостоятельный Процессуальных кодекс об административных правонарушениях. В нем досконально прописана процедура привлечения к административной ответственности как в судебном, так и в административном порядке — с конкретными сроками, с порядком сбора и предоставления доказательств, с гарантиями прав, с возможностью привлечения защитников интересов той или иной стороны и так далее», — цитирует Рукавишникову «РИА Новости».

Ранее в этот день Рукавишникова рассказала, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ не будут увеличены штрафы.

Кроме того, сенатор рассказала, что в новой редакции КоАПа появится возможность замены штрафа на предупреждение в ряде случаев. Замена будет необязательной, решение в каждом конкретном случае будут принимать суд или контролирующие органы. Главным условиям является то, что правонарушение должно совершаться впервые и быть негрубым.