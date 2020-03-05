В России появился "русский Трамп". Политологи делают прогнозы

Учредитель телеканала "Царьград", предприниматель Константин Малофеев может стать "русским Трампом", продвигая в политическую повестку консервативно-православные идеи, а также подчёркивая значимость русского бизнеса.

В случае, если Малофеев включится в политический мейнстрим, а также внедрит консервативно-православный уклон - это окажется весьма востребованным, убеждён директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, базисом для этих новаций может стать затухшая в политической среде партия "Гражданская сила".

Благодаря влиянию Малофеева, она вполне может трансформироваться в партию русских консервативных европейцев, а сам он может стать своеобразным "русским Трампом", продвигающим интересы национального бизнеса на самом высоком уровне.

Марков отмечает, что пока в российском политикуме ниша либерального патриотизма не только свободна, но и сама идея вызовет широкий отклик у граждан.

К примеру, отмечает Марков, Пекин проводит политику классического либерального патриотизма - с одной стороны, очень либеральную, а с другой - очевидно патриотическую. То же самое делает сейчас и Трамп. В настоящий момент именно это и является мейнстримом, подчеркнул он, и тех, кто продвигает эту повестку у нас, ждёт успех.

"С большой вероятностью, думаю, эта политика близка и Константину Малофееву, который является и российским патриотом, и российским бизнесменом", - цитирует слова Маркова "Газета.ru".

Напомним, что на недавно прошедшем Всероссийском съезде общества "Двуглавый орёл" Константин Малофеев уже отвечал журналистам на вопрос о политических амбициях.

После серии уточняющих вопросов в стиле "а что если..." Малофеев сказал коротко: "Тогда и поговорим". Впрочем, до этого он дважды обрисовал сегодняшнюю ситуацию с желанием баллотироваться в депутаты Госдумы.