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В России появился "русский Трамп". Политологи делают прогнозы

05 марта 2020, 09:35  •  153 • Политика
Могут ли интересы отечественного бизнеса переломить гнёт мировых корпораций? По оценкам экспертов, это вполне реально, если интересы русских предпринимателей будут учитываться на уровне политики. По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, "русским Трампом", отстаивающим интересы наших бизнесменов, может стать Константин Малофеев. В случае, если Малофеев включится в политический мейнстрим, внедрит на политическом уровне консервативно-православный уклон - это окажется весьма востребованным.
Учредитель телеканала "Царьград", предприниматель Константин Малофеев может стать "русским Трампом", продвигая в политическую повестку консервативно-православные идеи, а также подчёркивая значимость русского бизнеса.
В случае, если Малофеев включится в политический мейнстрим, а также внедрит консервативно-православный уклон - это окажется весьма востребованным, убеждён директор Института политических исследований Сергей Марков.
По его словам, базисом для этих новаций может стать затухшая в политической среде партия "Гражданская сила".
Благодаря влиянию Малофеева, она вполне может трансформироваться в партию русских консервативных европейцев, а сам он может стать своеобразным "русским Трампом", продвигающим интересы национального бизнеса на самом высоком уровне.
Марков отмечает, что пока в российском политикуме ниша либерального патриотизма не только свободна, но и сама идея вызовет широкий отклик у граждан.
К примеру, отмечает Марков, Пекин проводит политику классического либерального патриотизма - с одной стороны, очень либеральную, а с другой - очевидно патриотическую. То же самое делает сейчас и Трамп. В настоящий момент именно это и является мейнстримом, подчеркнул он, и тех, кто продвигает эту повестку у нас, ждёт успех.
"С большой вероятностью, думаю, эта политика близка и Константину Малофееву, который является и российским патриотом, и российским бизнесменом", - цитирует слова Маркова "Газета.ru".
Напомним, что на недавно прошедшем Всероссийском съезде общества "Двуглавый орёл" Константин Малофеев уже отвечал журналистам на вопрос о политических амбициях.
После серии уточняющих вопросов в стиле "а что если..." Малофеев сказал коротко: "Тогда и поговорим". Впрочем, до этого он дважды обрисовал сегодняшнюю ситуацию с желанием баллотироваться в депутаты Госдумы.

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