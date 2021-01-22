В России появился новый "вождь", готовый превратить людей в стадо

Автор:

Юрий Пронько

Всё бы ничего, тем более знаю Алексея Навального лично, в противоположность многим (он неоднократно был в прямом эфире моих авторских программ – кстати, это он хорошо помнит, когда абсолютное большинство СМИ, простите, ссали кипятком от страха и боязни), но у меня возникают смутные сомнения. И вот почему. В далёком уже 1986 году на рыбалке в якутской тайге, а мне было-то всего 12 лет, отец сказал мне: "Горбачёв сверху, а мы снизу наведём порядок в стране и уберём всех проходимцев и воров". Прошло почти 35 лет, я до сих пор помню эту надежду отца. За эти годы, мягко говоря, отношение к Михаилу Горбачёву изменилось. Главная его вина – прос…л великую страну. А как были им все очарованы, как слушали его сказочные речи…

После появился Борис Николаевич Ельцин. Часть соотечественников, возможно, большая, носила его на руках. Страна упивалась разоблачениями партноменклатуры. Восхищалась смелостью, простотой (наивно полагая, что свой), когда узнала, что новый "вождь" прикрепился к районной поликлинике, и т. д. и т. п. Победа на президентских выборах 1991 года была абсолютной, а после наступило самое настоящее похмелье…

Нынешний новый вождь – а его молодёжная аудитория практически ничего не знает про 1980-е и 1990-е – циничный, технологичный, активный. Массы его знают по смелым разоблачениям "партии жуликов и воров" (кстати, и эта аббревиатура появилась в один из моих эфиров с Навальным), по его бескомпромиссной позиции в борьбе за…

И здесь возникает ключевой вопрос: за что? Он либерал? Нет. Он "красный"? Нет. Он… какой он, новый вождь? Ответ, на мой взгляд, – эластичный прагматик. Он будет тем, кого вы хотите в нём видеть.

Это не плохо и не хорошо – он политик, который смог замкнуть на себя протестные настроения не только среди простых людей, но и элит. Однако, и в этом я убеждён, его, как и более именитых предшественников, ждёт три этапа: очарование, разочарование, разоблачение. Ни один российский вождь не смог избежать подобной судьбы.

Знаете почему? Потому что они – не системный, а стихийный политический продукт. И это главная, на мой взгляд, проблема России – проблема вождизма. Даже партии в стране создаются по этому принципу, что делает их институционально слабыми. Как минимум в двух системных оппозиционных структурах грядёт "кризис вождя". Физиологию и возраст никто не отменял. Новый вождь, кстати, появился вовремя, но его слабость – отсутствие партийной структуры. Не вождистского очередного проекта под конкретное лицо, а институции, которая была бы основой его взращивания.

Может, кому-то покажется банальностью, но революционный, а не институциональный задор заканчивается тогда, когда хаос и беспредел касаются конкретного сторонника "движухи". Раскачивать страну в целом – это не проблема, а уничтожить свою личную жизнь – это уже большой вопрос и риски. Я убеждён, что только взращивание, а не появление, как известного персонажа из табакерки, способно сохранить и приумножить страну и её народ. Движуха ради политических амбиций – это хорошее дело, но тогда и только тогда, когда имеет систему сдержек и противовесов. Кстати, у власти в этом плане, как это ни покажется странным, куда больше возможностей, чем произнести спич на фоне "рекламного" Кремля. Политическая властная элита способна нивелировать оппонента, но для этого она должна оторвать свою "пятую точку" и приступить к реальной работе, а не имитации.

2021 год – это год выборов в российский парламент. Это возможность перезапустить систему, не допустив разрушения. Какую повестку предложит "партия власти"? Сохранение стабильности? Замораживание статус-кво? Думаю, что большинство с этим не согласится. Структуре, которая одобрила пенсионную реформу, повышение налогов, допустила чудовищный социальный разрыв, будет очень сложно доказать свою необходимость.

Закрутить гайки? Можно, но это точно чуть позже приведёт к хаосу. Где выход? Формирование институциональной политической системы! Иначе условные и безусловные вожди будут приходить и уходить, а народ будет очаровываться, а после – разочаровываться, оплачивая своей скоротечной жизнью амбиции тех, кто на этом строит свою пирамиду. Думать своей головой, анализировать, взвешивать последствия с личной и общественной точки зрения, а уже после принимать решения.

Год будет интересным, будет много провокаций и манипуляций, но в конечном счёте каждый из нас самостоятельно принимает решение. Человек не может быть врагом самому себе, а значит, и своей стране.

Кстати, поразительно, но факт:

в России нет молодёжной политики, даже симулякров;

Алексей Навальный никогда не критиковал ЦБ и Минфин за их т. н. бюджетное правило и вывод в ЗВР (80% за границу) почти $600 млрд; явно влияние ультралиберального экономиста Сергея Гуриева, который хочет стать Гайдаром 2.0;

элиты с ВНЖ и вторыми паспортами (кстати, массово высадившиеся в госбанках, госкомпаниях, госкорпорациях) латентно, а возможно, и активно, симпатизируют происходящему; причина – масштабная приватизация 2.0.

Поразительно, но факт: люди очарованы тем, о ком они по большому счёту ничего не знают. Это моё сугубо личное мнение. Каждый имеет право на своё суждение. Я категорически против того, чтобы людей превращали в стадо, которое очаровано "кумиром". Думайте головой. Любой политик, претендующий на власть, должен быть "просеян через сито".