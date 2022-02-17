В России появилось 26 новых генералов ВС: Путин подписал указ

Президент Путин указом присвоил генеральские звания 26 военнослужащим Вооруженных сил России.

В России 26 военнослужащих получили генеральские звания. Соответствующий указ приписал 17 февраля президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Отмечается, что 24 полковника сегодня стали генерал-майорами, а два капитана 1-го ранга - контр-адмиралами. Кроме того, четыре высокопоставленных офицера удостоились звания генерал-лейтенанта, а один контр-адмирал получил звание вице-адмирала.

Помимо этого, звание генерал-майор получили четверо офицеров Росгвардии, а ещё один – звание генерал-лейтенанта. А шесть сотрудников войск Росгвардии были удостоены звания генерала-майора полиции.

Также звания генерал-лейтенанта и генерал-майора полиции получили четверо сотрудников МВД. А ещё двое поднялись до звания генерал-майоров юстиции.