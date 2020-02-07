В России появилась своя Нэнси Пелоси. И даже веселее

Журналист Юлия Витязева на личной странице в Twitter поделилась призывом депутата Мосгордумы, члена партии "Яблоко" Даши Бесединой, которая требует отставки премьер-министра России Михаила Мишустина.

Интересна мотивация Даши Бесединой. Она говорит, что Мишустин не может быть председателем правительства, потому что выступает против повышения увеличения штрафов для жителей России. Накануне Мишустин прямо заявил, что кратный рост штрафов за нарушения ПДД ему не нравится - для начала следует людям зарплаты повысить, а потому уже заниматься такими нормами... Беседина, вероятно, считает, что этот вариант политики ей не подходит. Впрочем, в официальном письме, которое она публикует, несколько иная мотивация.

Беседина полагает, что критикой повышения штрафов Мишустин... расслабляет водителей и допускает рост ДТП в России.

Витязева просто комментирует требование Бесединой:

" Тем временем Даша Беседина требует отставки Мишустина! Нэнси Пелоси, которую мы заслужили", - пишет она в Twitter.

Напомним, Нэнси Пелоси демонстративно разорвала речь президента США Дональда Трампа, к слову, находясь за его спиной.