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В России появилась партия «За правду»

01 февраля 2020, 20:54  •  68 • Политика
В России появилась новая партия «За правду», решение о ее создании было принято единогласно на учредительном съезде в субботу, 1 февраля.
Лидером партии стал писатель и общественный деятель Захар Прилепин. На съезде он рассказал о цели создания политической организации.
«Нет ничего удивительного в том, что, конечно же, движению «За правду» нужна организация, которая реализует все эти вещи, касающиеся и Конституции, и социальной жизни, и политической, и культурной, — всё это будет воплощать в жизнь», — цитирует его «РИА Новости».
В ноябре 2019 года Прилепин заявлял о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, а в случае создания политической партии — в выборах 2020-го. Тогда писатель отмечал, что при намерении идти на выборы создание партии необходимо.
При этом существование политической организации не отменяет работы движения «За правду», объединяющего людей, которые, по словам публициста, никогда не вступят в партию.
Движение «За правду» было создано в октябре 2019-го. В 2020 году в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 17 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов власти в 11 субъектах РФ. В 2021 году состоятся выборы в Госдуму.

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