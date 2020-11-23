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В России появилась новая общественная сила, призванная защитить русских
23 ноября 2020, 10:15 • 178 • Политика
22 ноября в Москве открылся съезд Общества "Двуглавый Орёл". Центральным событием съезда стало решение о создании на его основе нового объединения - Общества "Царьград". О том, каков глубинный смысл этого преобразования, рассказал председатель Общества Константин Малофеев в своём приветственном слове.
Автор:
Антон Садчиков
Съезд Общества "Двуглавый Орёл" Константин Малофеев начал без пафоса, а как хозяин большого дома, в котором собрались лучшие и верные друзья.
Поблагодарив собравшихся за то, что в это непростое время смогли приехать в Москву, сразу начал говорить о самом важном событии, которое произошло в этом году, - принятие поправок в Конституцию: теперь в самом главном документе страны есть важные слова о Боге, семье, о русском народе.
Константин Малофеев напомнил слова великого русского полководца Александра Суворова, которому на днях исполняется 290 лет: "Мы - русские, с нами Бог",
- сказал Константин Валерьевич.
Мировой историей часто управляли надгосударственные силы. Так, масоны, объединившись, создали США и Французскую Республику. В СССР надгосударственной организацией стала компартия, которая была неподсудной и "непогрешимой".
Участники съезда поддержали инициативы, предложенные Константином Малофеевым. Фото: Царьград.
Наше современное Российское государство утверждено в 1991 году, и те люди, которые писали Конституцию 1993 года, думали, что являются надгосударственной организацией, несущей либеральные идеи в глобальном масштабе. Но поправки в Конституцию 2020 года сломали этот путь.
- сказал Малофеев, обращаясь к делегатам.
Теперь, после принятия поправок в Конституцию, у нас появилось право народа, который стоял у истоков и составлял основу государства. И русский народ, по убеждению Малофеева, имеет право, чтобы наша культура соответствовала нашим традиционным ценностям:
"Важно помнить, что монархия стала венцом русской государственности. И мы верим, что сможем возродить Российскую Империю в XXI веке".
Кстати, это убеждение, как показал недавний опрос телеканала Царьград, поддерживают 70% читателей нашего сайта.
Важно сейчас добиться претворения в жизнь поправок в Конституцию, чтобы это были не просто базовые понятия, а жизненные реалии, закреплённые в законных актах.
Для этого важно объединение сторонников Империи во всей России, в Союзном государстве и на всей Евразийской территории. Заниматься историческим просвещением, восстановлением справедливости, убрав из учебников богоборческие и либеральные поправки, вернуть улицам их исторические названия и воздвигнуть памятники деятелям русской истории.
Новое общественное движение объединило русские православные организации, готовые отстаивать интересы народов России. Фото: Царьград.
Для реализации этих и других ключевых идей, закреплённых в Манифесте, "Двуглавый Орёл" решено превратить в мощную структуру. Чтобы выполнить эту задачу, нужно привлечь как можно больше сторонников. В том числе из аудитории зрителей телеканала Царьград.
У сайта миллион подписчиков и 30 миллионов посетителей в месяц. Из них - 80-85% - это наши единомышленники. Они тоже хотят участвовать в общественных преобразованиях в наше стране.
Поэтому Константин Малофеев предложил переименовать Общероссийскую общественную организацию "Двуглавый Орёл" в организацию "Царьград", так как у этого названия узнаваемость в обществе - 50%.
Общество "Царьград" будет участвовать в выборах в 2021 году в городские, областные советы и в Государственную Думу.
Кандидатам в депутаты будет предложено заполнить анкету на исповедование принципов Общества "Царьград".
Все эти принципы и идеи поддержаны делегатами. Теперь 22 ноября 2020 года можно считать датой возникновения в России мощной общественной силы, хранящей глубинные традиции - веру в Бога, культуру русского народа, семейственность и народность.
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