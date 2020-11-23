В России появилась новая общественная сила, призванная защитить русских

Автор:

Антон Садчиков

Съезд Общества "Двуглавый Орёл" Константин Малофеев начал без пафоса, а как хозяин большого дома, в котором собрались лучшие и верные друзья.

Поблагодарив собравшихся за то, что в это непростое время смогли приехать в Москву, сразу начал говорить о самом важном событии, которое произошло в этом году, - принятие поправок в Конституцию: теперь в самом главном документе страны есть важные слова о Боге, семье, о русском народе.

Константин Малофеев напомнил слова великого русского полководца Александра Суворова, которому на днях исполняется 290 лет: "Мы - русские, с нами Бог",

Мы - хранители тысячелетнего государства. Мы - наследники Третьего Рима, самого большого государства в Мире. Россия - это Святая Русь, удел Пресвятой Богородицы,

- сказал Константин Валерьевич.

Мировой историей часто управляли надгосударственные силы. Так, масоны, объединившись, создали США и Французскую Республику. В СССР надгосударственной организацией стала компартия, которая была неподсудной и "непогрешимой".

Участники съезда поддержали инициативы, предложенные Константином Малофеевым. Фото: Царьград.

Наше современное Российское государство утверждено в 1991 году, и те люди, которые писали Конституцию 1993 года, думали, что являются надгосударственной организацией, несущей либеральные идеи в глобальном масштабе. Но поправки в Конституцию 2020 года сломали этот путь.

Мы должны стать глубинной силой государства, быть заметными для власти. Чтобы власть знала, что есть сила, которая следит за тем, что происходит со страной. Мы - союз русского народа. Самая большая организация, которая хранит его традиции,

- сказал Малофеев, обращаясь к делегатам.

Теперь, после принятия поправок в Конституцию, у нас появилось право народа, который стоял у истоков и составлял основу государства. И русский народ, по убеждению Малофеева, имеет право, чтобы наша культура соответствовала нашим традиционным ценностям:

"Важно помнить, что монархия стала венцом русской государственности. И мы верим, что сможем возродить Российскую Империю в XXI веке".

Кстати, это убеждение, как показал недавний опрос телеканала Царьград, поддерживают 70% читателей нашего сайта.

Важно сейчас добиться претворения в жизнь поправок в Конституцию, чтобы это были не просто базовые понятия, а жизненные реалии, закреплённые в законных актах.

Для этого важно объединение сторонников Империи во всей России, в Союзном государстве и на всей Евразийской территории. Заниматься историческим просвещением, восстановлением справедливости, убрав из учебников богоборческие и либеральные поправки, вернуть улицам их исторические названия и воздвигнуть памятники деятелям русской истории.

Новое общественное движение объединило русские православные организации, готовые отстаивать интересы народов России. Фото: Царьград.

Для реализации этих и других ключевых идей, закреплённых в Манифесте, "Двуглавый Орёл" решено превратить в мощную структуру. Чтобы выполнить эту задачу, нужно привлечь как можно больше сторонников. В том числе из аудитории зрителей телеканала Царьград.

У сайта миллион подписчиков и 30 миллионов посетителей в месяц. Из них - 80-85% - это наши единомышленники. Они тоже хотят участвовать в общественных преобразованиях в наше стране.

Поэтому Константин Малофеев предложил переименовать Общероссийскую общественную организацию "Двуглавый Орёл" в организацию "Царьград", так как у этого названия узнаваемость в обществе - 50%.

Общество "Царьград" будет участвовать в выборах в 2021 году в городские, областные советы и в Государственную Думу.

Мы не можем сузиться до одной политической партии. У нас есть сторонники во всех партиях, представленных в Госдуме, и в других партиях. Поэтому, мы будем поддерживать людей в составе партий и самовыдвиженцев.

Кандидатам в депутаты будет предложено заполнить анкету на исповедование принципов Общества "Царьград".

Мы должны понимать, что избранный в Госдуму депутат будет нас поддерживать. И у нас будет анкета, в которой рукой этого человека подтверждено, что он не русофоб и не хулитель наших традиционных ценностей.

Все эти принципы и идеи поддержаны делегатами. Теперь 22 ноября 2020 года можно считать датой возникновения в России мощной общественной силы, хранящей глубинные традиции - веру в Бога, культуру русского народа, семейственность и народность.