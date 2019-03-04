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В России потребовали от Евросоюза твердых гарантий по "Турецкому потоку"

04 марта 2019, 05:24  •  59 • Политика
Как заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, Москве нужны от ЕС твердые гарантии для прокладки "Турецкого потока" через Болгарию.
Российская сторона готова принять решение о продлении газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии только в том случае, если Евросоюз предоставит твердые гарантии своего невмешательства в поставки газа по данному маршруту. Об этом журналистам заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.
Как пояснил политик, "Турецкий поток" не должна постигнуть судьба другого проекта – "Южного потока".
"Решение….зависит от того, удастся ли Софии получить твердые гарантии, что ЕС не будет чинить препятствия планам поставок газа по новому газопроводу", - озвучил требования Москвы Медведев в интервью болгарскому изданию "Труд".
Напомним, ранее стало известно о том, что интерес к "Турецкому потоку" проявили Сербия, Венгрия и Болгария.

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