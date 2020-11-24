В России поставили крест на скором улучшении отношений с США

Сергей Рябков. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Москве и Вашингтону нужно разобраться с накопившимися за последние годы вопросами

Отношения России и США в ближайшее время вряд ли поменяются, независимо от того, кто в январе 2021 г. возглавит Белый дом. При этом ситуацию безнадежной назвать нельзя. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Свои слова дипломат аргументировал инерционностью подходов к Москве, а также установками, законами и в целом взглядами Вашингтона на нашу страну. Именно поэтому, по словам Рябкова, оснований на динамичное выправление отношений в ближайшее время нет.

"Продвинуться за последние годы вперед не получилось",

– сообщил замглавы МИД на на заседании президиума РАН. Он добавил, что во многих сферах даже отмечается регресс и "осознанное стремление Вашингтона создавать эти завалы", передает РИА "Новости".

Однако наладить диалог все же можно, продолжил Рябков. По его мнению, сначала нужно разобрать накопившиеся за последние годы проблемы, а также обсудить неотложные вопросы, которыми придется заниматься в любом случае. К ним относятся задачи по международной безопасности и стратегической стабильности.

Тем временем Дональд Трамп уже приступил к передачи власти Джо Байдену. В США новая администрация готовится пересмотреть санкционную политику в отношении России. Так, президентство Байдена грозит нашей стране крахом банковской системы.