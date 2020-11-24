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В России поставили крест на скором улучшении отношений с США

24 ноября 2020, 14:40  •  43 • Политика
Сергей Рябков. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москве и Вашингтону нужно разобраться с накопившимися за последние годы вопросами
Отношения России и США в ближайшее время вряд ли поменяются, независимо от того, кто в январе 2021 г. возглавит Белый дом. При этом ситуацию безнадежной назвать нельзя. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Свои слова дипломат аргументировал инерционностью подходов к Москве, а также установками, законами и в целом взглядами Вашингтона на нашу страну. Именно поэтому, по словам Рябкова, оснований на динамичное выправление отношений в ближайшее время нет.
"Продвинуться за последние годы вперед не получилось",
– сообщил замглавы МИД на на заседании президиума РАН. Он добавил, что во многих сферах даже отмечается регресс и "осознанное стремление Вашингтона создавать эти завалы", передает РИА "Новости".
Однако наладить диалог все же можно, продолжил Рябков. По его мнению, сначала нужно разобрать накопившиеся за последние годы проблемы, а также обсудить неотложные вопросы, которыми придется заниматься в любом случае. К ним относятся задачи по международной безопасности и стратегической стабильности.
Тем временем Дональд Трамп уже приступил к передачи власти Джо Байдену. В США новая администрация готовится пересмотреть санкционную политику в отношении России. Так, президентство Байдена грозит нашей стране крахом банковской системы.

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