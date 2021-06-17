Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обр...
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предлож...
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочаро...
Главная / Политика

В России после саммита в Женеве припомнили реакцию на Трампа

17 июня 2021, 02:35  •  95 • Политика
Сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале указал, что тема кибербезопасности поднималась не только на саммите, состоявшемся в Женеве, но и на встрече Путина с Трампом.
Одним из итогов встречи президентов России и США стала договорённость о совместной работе в сфере кибербезопасности. Об этом на своих пресс-конференциях сообщили и Владимир Путин, и Джо Байден.
Однако обещания американцев кооперироваться по ряду вопросов навели политиков на воспоминания, что и ранее при Трампе были большие ожидания по сотрудничеству. Но не все они оправдались.
Как отметил в своём телеграм-канале сенатор Алексей Пушков, на встрече в Хельсинки лидеры России и США обсуждали вопрос противодействия кибератакам.
"Трамп в Хельсинки обсуждал с Путиным создание рабочей группы по кибербезопасности. Мы были к этому готовы. Но когда Трамп после встречи с Путиным вернулся в США, демократы в конгрессе и СМИ устроили ему истерику: как можно такое обсуждать с врагом?! Трамп от идеи отказался. Теперь же выясняется, что это была правильная идея", - отметил Пушков.
Посол Анатолий Антонов после встречи в Женеве отметил, что после публичных заявлений со стороны США следует дождаться реальных результатов.
"Вы знаете, я помню результаты встречи Владимира Владимировича с Трампом. Были большие ожидания… Я становлюсь всё старше и старше с каждым днём, и мне бы хотелось посмотреть на дела. Как на практике будет реализовываться всё то, что было сказано. Я хочу верить на слово, но хотелось бы и на реальные дела посмотреть", - ответил он в беседе с журналистами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






95
Источник
Похожие новости
16 июня 2021, 22:00
Зеленский "по-русски" обратился к Путину: "Все знают, в чём адженда"
16 июня 2021, 22:00
Байден перед журналистами озвучил требование к России: "Не должна диктовать"
16 июня 2021, 22:00
В Кремле рассказали, что Путин подарил Байдену
17 июня 2021, 00:45
Россия может дать слабину? Одна реплика Байдена "подставила" весь саммит в Женеве
17 июня 2021, 00:45
Байдена разнесли в СМИ после встречи с Путиным: "Карьерист и дутый мачо"
17 июня 2021, 00:45
Байден перед отлётом нахамил журналистам: "Для меня нет смысла!"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2021, 01:20
Байден получил "превентивный удар" от Путина. Американцы сделали ставки
10 июня 2021, 18:20
До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"
11 июня 2021, 20:55
Народ попросится под крыло России: Почему Киев не сможет удержать Украину
14 июня 2021, 03:55
"Просто обалдеть!": Нацизм на Украине реабилитирован при участии президентского полка
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"
16 июня 2021, 01:50
В Польше нашёлся самый умный человек
13 июня 2021, 03:10
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.