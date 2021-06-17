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В России после саммита в Женеве припомнили реакцию на Трампа
17 июня 2021, 02:35 • 95 • Политика
Сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале указал, что тема кибербезопасности поднималась не только на саммите, состоявшемся в Женеве, но и на встрече Путина с Трампом.
Одним из итогов встречи президентов России и США стала договорённость о совместной работе в сфере кибербезопасности. Об этом на своих пресс-конференциях сообщили и Владимир Путин, и Джо Байден.
Однако обещания американцев кооперироваться по ряду вопросов навели политиков на воспоминания, что и ранее при Трампе были большие ожидания по сотрудничеству. Но не все они оправдались.
Как отметил в своём телеграм-канале сенатор Алексей Пушков, на встрече в Хельсинки лидеры России и США обсуждали вопрос противодействия кибератакам.
"Трамп в Хельсинки обсуждал с Путиным создание рабочей группы по кибербезопасности. Мы были к этому готовы. Но когда Трамп после встречи с Путиным вернулся в США, демократы в конгрессе и СМИ устроили ему истерику: как можно такое обсуждать с врагом?! Трамп от идеи отказался. Теперь же выясняется, что это была правильная идея", - отметил Пушков.
Посол Анатолий Антонов после встречи в Женеве отметил, что после публичных заявлений со стороны США следует дождаться реальных результатов.
"Вы знаете, я помню результаты встречи Владимира Владимировича с Трампом. Были большие ожидания… Я становлюсь всё старше и старше с каждым днём, и мне бы хотелось посмотреть на дела. Как на практике будет реализовываться всё то, что было сказано. Я хочу верить на слово, но хотелось бы и на реальные дела посмотреть", - ответил он в беседе с журналистами.
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