В России после саммита в Женеве припомнили реакцию на Трампа

Сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале указал, что тема кибербезопасности поднималась не только на саммите, состоявшемся в Женеве, но и на встрече Путина с Трампом.

Одним из итогов встречи президентов России и США стала договорённость о совместной работе в сфере кибербезопасности. Об этом на своих пресс-конференциях сообщили и Владимир Путин, и Джо Байден.

Однако обещания американцев кооперироваться по ряду вопросов навели политиков на воспоминания, что и ранее при Трампе были большие ожидания по сотрудничеству. Но не все они оправдались.

Как отметил в своём телеграм-канале сенатор Алексей Пушков, на встрече в Хельсинки лидеры России и США обсуждали вопрос противодействия кибератакам.

"Трамп в Хельсинки обсуждал с Путиным создание рабочей группы по кибербезопасности. Мы были к этому готовы. Но когда Трамп после встречи с Путиным вернулся в США, демократы в конгрессе и СМИ устроили ему истерику: как можно такое обсуждать с врагом?! Трамп от идеи отказался. Теперь же выясняется, что это была правильная идея", - отметил Пушков.

Посол Анатолий Антонов после встречи в Женеве отметил, что после публичных заявлений со стороны США следует дождаться реальных результатов.

"Вы знаете, я помню результаты встречи Владимира Владимировича с Трампом. Были большие ожидания… Я становлюсь всё старше и старше с каждым днём, и мне бы хотелось посмотреть на дела. Как на практике будет реализовываться всё то, что было сказано. Я хочу верить на слово, но хотелось бы и на реальные дела посмотреть", - ответил он в беседе с журналистами.