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В России пообещали Украине "дырку от бублика" в ответ на водный шантаж Крыма
23 мая 2021, 13:05 • 189 • Политика
В России в ответ на "людоедский" шантаж поставками воды в Крым Украине пообещали "дырку от бублика". И это ещё в самом лучшем случае.
Условия, выдвинутые киевскими властями по возобновлению поставок воды в Крым, в России посчитали возмутительными. Напомним, накануне пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко имел смелость заявить, что всю воду на полуострове потратили русские военные. Он добавил, что Украина возобновит водоснабжение Крыма только после "демилитаризации и деоккупации".
Эти высказывания прокомментировал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Он заявил, что никакого торга с украинскими властями не будет, и единственное, что они получат, это "от мёртвого осла уши", а в лучшем случае - "дырку от бублика".
Молохов в беседе с РИА Новости добавил, что даже если Украина упрётся и не возобновит поставки пресной воды в Крым, Россия решит эту проблему самостоятельно, "чего бы ей это ни стоило". Он также отметил, что подобные заявления со стороны Киева лишь ещё раз доказывают сильнейшую деградацию украинских властей в сфере внешней политики.
Напомним, до воссоединения Крымского полуострова с Россией потребности республики в пресной воде на 85% обеспечивала Украина. Однако в 2014 году власти страны дали указание полностью перекрыть Северо-Крымский канал. С тех пор Киев постоянно пытается использовать проблему водоснабжения Крыма в качестве инструмента шантажа России.
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