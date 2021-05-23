Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся&quo...
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
Русский дипломат предупредил о грядущей катастрофе с Крымом
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на гра...
Главная / Политика

В России пообещали Украине "дырку от бублика" в ответ на водный шантаж Крыма

23 мая 2021, 13:05  •  189 • Политика
В России в ответ на "людоедский" шантаж поставками воды в Крым Украине пообещали "дырку от бублика". И это ещё в самом лучшем случае.
Условия, выдвинутые киевскими властями по возобновлению поставок воды в Крым, в России посчитали возмутительными. Напомним, накануне пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко имел смелость заявить, что всю воду на полуострове потратили русские военные. Он добавил, что Украина возобновит водоснабжение Крыма только после "демилитаризации и деоккупации".
Эти высказывания прокомментировал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Он заявил, что никакого торга с украинскими властями не будет, и единственное, что они получат, это "от мёртвого осла уши", а в лучшем случае - "дырку от бублика".
Молохов в беседе с РИА Новости добавил, что даже если Украина упрётся и не возобновит поставки пресной воды в Крым, Россия решит эту проблему самостоятельно, "чего бы ей это ни стоило". Он также отметил, что подобные заявления со стороны Киева лишь ещё раз доказывают сильнейшую деградацию украинских властей в сфере внешней политики.

Напомним, до воссоединения Крымского полуострова с Россией потребности республики в пресной воде на 85% обеспечивала Украина. Однако в 2014 году власти страны дали указание полностью перекрыть Северо-Крымский канал. С тех пор Киев постоянно пытается использовать проблему водоснабжения Крыма в качестве инструмента шантажа России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



189
Источник
Похожие новости
23 мая 2021, 00:15
Торговец оружием озвучил, что на самом деле хранилось на скандальных складах во Врбетице
23 мая 2021, 03:55
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимаете, что натворили?"
23 мая 2021, 05:45
Камалу Харрис поймали на оскорбительном жесте после рукопожатия с президентом
23 мая 2021, 03:55
Украина останется без Чёрного моря: Генерал ВСУ озвучил условие
23 мая 2021, 00:15
Россию предупредили о космолётах США: "Может нести до 6 ядерных боеголовок"
23 мая 2021, 09:25
Россию на Западе назвали "главной угрозой" и потребовали прекратить "совать нос"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2021, 07:55
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся"
18 мая 2021, 07:30
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую реакцию на Украине
22 мая 2021, 21:30
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
16 мая 2021, 23:25
Без оглядки на США: Меркель попросила Россию ускорить запуск "Северного потока - 2"
17 мая 2021, 13:10
Россия готовит удар по США: В самое "подбрюшье" - Sohu
16 мая 2021, 17:00
Россияне желают Хаматовой скорее уехать в Латвию и не возвращаться (Руслан Осташко)
18 мая 2021, 23:05
Угроза "бойкота" России приведёт к одному: Украинцев придётся отключать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.