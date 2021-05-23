В России пообещали Украине "дырку от бублика" в ответ на водный шантаж Крыма

В России в ответ на "людоедский" шантаж поставками воды в Крым Украине пообещали "дырку от бублика". И это ещё в самом лучшем случае.

Условия, выдвинутые киевскими властями по возобновлению поставок воды в Крым, в России посчитали возмутительными. Напомним, накануне пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко имел смелость заявить, что всю воду на полуострове потратили русские военные. Он добавил, что Украина возобновит водоснабжение Крыма только после "демилитаризации и деоккупации".

Эти высказывания прокомментировал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Он заявил, что никакого торга с украинскими властями не будет, и единственное, что они получат, это "от мёртвого осла уши", а в лучшем случае - "дырку от бублика".

Молохов в беседе с РИА Новости добавил, что даже если Украина упрётся и не возобновит поставки пресной воды в Крым, Россия решит эту проблему самостоятельно, "чего бы ей это ни стоило". Он также отметил, что подобные заявления со стороны Киева лишь ещё раз доказывают сильнейшую деградацию украинских властей в сфере внешней политики.



Напомним, до воссоединения Крымского полуострова с Россией потребности республики в пресной воде на 85% обеспечивала Украина. Однако в 2014 году власти страны дали указание полностью перекрыть Северо-Крымский канал. С тех пор Киев постоянно пытается использовать проблему водоснабжения Крыма в качестве инструмента шантажа России.