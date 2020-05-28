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В России поголовно тестируют младенцев на COVID-19? Доктор Рошаль указал, что упустили СМИ

28 мая 2020, 21:55  •  23 • Политика
Доктор Рошаль опроверг информацию о тестировании всех новорождённых на COVID-19. "Тестировать будут только тех новорождённых, у матерей которых подтверждён COVID-19", - сказал он.
Поголовного тестирования новорождённых на коронавирус в России не планируется. Это неверная информация. Об этом заявил известный детский хирург и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
Речь идёт о появившейся в СМИ информации о том, что Минздрав России якобы рекомендовал тестировать всех новорождённых на наличие коронавируса. Однако, как оказалось, была упущена одна маленькая деталь.
"Тестировать будут только тех новорождённых, у матерей которых подтверждён COVID-19", - сказал доктор Рошаль в интервью РИА ФАН.
Дело в том, что рекомендация тестировать на коронавирус была опубликована в Сети методических рекомендаций Минздрава РФ по оказанию медпомощи беременным и роженицам с коронавирусом. Скорее всего, большинство СМИ, распространивших неверную информацию, просто перепечатали из документа строку о тестировании всех малышей, не вчитываясь в название этого самого документа. Потому что в противном случае становится очевидно, что речь идёт обо всех младенцах, рождённых от матерей с коронавирусом, а не вообще обо всех младенцах.

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