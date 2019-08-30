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В России почти не бывают: Как устроились дети и внуки Горбачёва и Ельцина

30 августа 2019, 00:24  •  99 • Политика
Где живут дети и внуки Горбачёва и Ельцина? Отпрысков российских реформаторов можно легко найти за границей и почти невозможно в России.
Президент СССР Михаил Горбачев и президент России Борис Ельцин радикально изменили жизнь в нашей стране. Однако почти никто из их детей и внуков почему-то не остался жить в том государстве, что они перевернули с ног на голову.
Единственная дочь Горбачева, Ирина Вирганская, уже больше 10 лет проживает в Германии и занимается тем, что курирует работу Горбачёв-фонда в ФРГ. Там же живет и старшая внучка президента СССР Ксения Горбачёва. У неё там собственный магазинчик коллекционных вин. Также известно, что её дочь Татьяна недавно пошла в первый класс немецкой школы. Младшая внучка Горбачёва, Анастасия Вирганская, проживает с мужем в Берлине. В Россию семейство президента СССР наведывается лишь изредка.
Потомки первого президента России Бориса Ельцина также устроились довольно хорошо. О его старшей дочери, Елене, известно мало. Есть лишь неподтвержденные сведения о том, что две её дочки вышли замуж и живут в Москве. О младшей дочери Татьяне известно чуть больше.
Её первый сын Борис Ельцин-младший отучился в США, но диплом так и не получил. Судя по фотографиям из соцсетей, большую часть времени он проводит за пределами России. Второй сын, Глеб, занимается плаванием и работает тренером, но в какой стране, точно неизвестно.
А дочь Татьяны Ельциной, Мария, недавно закончила элитную австрийскую школу. Аккаунт девушки в соцсетях закрыт, но есть сведения о том, что там множество фотографий роскошной жизни на дорогих западных курортах.

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