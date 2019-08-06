В России Плахотнюк арестован заочно – сплошная уголовщина, никакой политики

А в Молдове возбудили дело по факту узурпации власти

В понедельник, 5 августа, Тверским судом города Москвы был арестован бывший лидер Демократической партии Молдовы, скандальный молдавский олигарх Влад Плахотнюк. Пока, правда, арестован заочно, поскольку в настоящее время, по данным следствия, находится в США.

Реально Плахотнюк будет арестован с момента его задержания на территории Российской Федерации или с момента его экстрадиции в Россию.

И хотя адвокат Плахотнюка Дарья Константинова настаивала на отмене заочного ареста, мотивируя своё требование тем, что преследование её подзащитного в России носит политический характер, суд принял решение об аресте.

«По делу собран достаточный объём доказательств, позволяющих утверждать о причастности Плахотнюка к вменяемым ему преступлениям и добиваться его экстрадиции в Россию», – заявил представитель МВД.

Напомним, Влад Плахотнюк обвиняется в контрабанде, незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупных размерах, в совершении валютных операций по подложным документам и в организации преступного сообщества. По данным следствия, Плахотнюк был одним из руководителей транснационального наркосиндиката. Также его обвиняют в организации «молдавской схемы», с помощью которой из России было выведено более 37 миллиардов рублей. Так что политики здесь нет, сплошной криминал.

В тот же день, 5 августа, Генеральная прокуратура Молдовы всё-таки возбудила уголовное дело «по факту узурпации власти прежним руководством Молдовы с 7 по 14 июня 2019 года», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Отказ в возбуждении уголовного дела, который был вынесен бывшим генеральным прокурором – временно исполняющим обязанности Игорем Попа, 23 июля 2019 года, признан ошибочным и отменён. Расследование этого дела будет проводить группа следователей, состоящая из прокуроров и офицеров уголовного следствия из нескольких подразделений правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Напомним, 25 июля глава МВД Андрей Нэстасе подал запрос в Генеральную прокуратуру «о возбуждении уголовного дела по факту узурпации власти». Однако на тот момент Генпрокуратура отклонила запрос министра «в связи с отсутствием состава преступления».

Президент Молдовы Игорь Додон абсолютно уверен, что все виновные понесут наказание и в первом случае и во втором. По его словам, созданные следственные группы к началу работы парламента должны будут представить отчёт о проделанной работе, после чего можно уже говорить о задержании виновных в узурпации власти.

«Куда они могут испариться? На Луну? На Марс? Любого можно достать везде, я не раз говорил об этом», – прокомментировал Игорь Додон сообщение о возбуждении уголовного дела.

Что касается Влада Плахотнюка, то у него есть все шансы повторить судьбу его кумира – Аль Капоне.

Впрочем, политолог Александр Ангели в этом не уверен.

«В Молдавии ни для кого не секрет, что Плахотнюк сейчас находится в США. Там он, вероятно, получил некоторые гарантии безопасности в обмен на мирную передачу власти и, возможно, в обмен на передачу американцам какой-то интересующей их информации. В последние годы именно Вашингтон «крышевал» Плахотнюка. Американцы не выдадут Плахотнюка России, это точно. Но усложнить Плахотнюку жизнь и дополнительно подпортить имидж и ему, и укрывшим его американцам вполне реально», – считает Ангели.