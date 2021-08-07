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В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде

07 августа 2021, 13:25  •  465 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев спрогнозировал начало бунта радикалов в своей стране и последующего распада на несколько территорий.
В России оценили заявления украинского политика Евгения Мураева. Тот в эфире украинского канала заявил, что Незалежная уже осенью может столкнуться с активным гражданским противостоянием. Радикалы уже готовятся, указал он. Причем, по мнению Мураева, основные действия будут разворачиваться не на Донбассе, где не затихают боестолкновения, а в Киеве.
В итоге, подчеркнул Мураев, это сыграет на руку ближайшим соседям Украины, которые заполучат части территории страны. Так, полагает он, поляки "спасут" Галичину, венгры "спасут" Закарпатье, румыны "спасут" Бессарабию и Буковину".
Ситуация обостряется, а Зеленский и не пытается восстановить мир в стране. Об этом заявил политолог Сергей Веселовский. Эксперт допускает, что в свете нынешних заявлений из Киева против русских могут попытаться устраивать провокации, передают "Дни.ру".
Впрочем, пугающие предсказания по поводу Украины вполне объяснимы, особенно в свете тех политических шагов, которые предпринимал официальный Киев на протяжении последних лет.
Первый зампред комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин пояснил, что местные власти так разобщили страну, что предсказания, которые озвучил Мураев, уже неудивительны.
По его словам, Незалежная допустила три фатальных шага, доведших ее к такой ситуации.
"Завели дело в тупик в связи с урегулированием на Донбассе, продемонстрировали своё непринятие любых договорённостей с Россией и желание прислуживать американцам во внутренней политике, передавая им и Западу контроль над правосудием, землёй, которая начала продаваться", - объяснил он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

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