Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Активы российской элиты управляются из США: Депутат назвал подлинную угрозу санк...
Стабильным курсом Порошенко. Зеленский не оправдал ожиданий общества
Современная американская техника проиграла старому русскому танку: В Сирии Т-62 ...
"Признак скорого крушения": Крымскому мосту поставили "чёрную мет...
Главная / Политика

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

27 декабря 2019, 07:09  •  102 • Политика
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Так он прокомментировал сообщение посольства США на Украине, осуждающее запуск пассажирских поездов с материковой части России в Крым. По словам американских дипломатов, это «неуважение к суверенитету Украины».
«Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способность самостоятельно, без какой-либо сторонней помощи, реализовать столь масштабный проект», — цитирует Молохова «РИА Новости».
Он также указал, что мост был построен даже в условиях санкций, а запуск железнодорожного сообщения стал для крымчан знаковым событием.
При этом депутат Госдумы Андрей Козенко в ответ на заявление посольства США отметил, что движение по Крымскому мосту является внутренним делом России.
«А вмешиваться во внутреннюю политику РФ ни Соединенным Штатам, ни их украинским и европейским друзьям не стоит», — указал он.
Официальная церемония открытия движения на железнодорожной части Крымского моста состоялась 23 декабря. Старт дал президент РФ Владимир Путин. Российский лидер также стал одним из первых, кто проехал по мосту.
К настоящему времени в Крым уже прибыли первые пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.
Мост в Крым стал самым протяженным в России — его длина составляет 19 км. Он соединяет полуостров с Краснодарским краем. Автомобильное движение было открыто в 2018 году.
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
27 декабря 2019, 03:54
Метит на место Путина? Политолог объяснил, зачем Лукашенко тянет с интеграцией
26 декабря 2019, 21:24
"Много где недоработала": Признание Натальи Поклонской стало частью большой "работы над ошибками" в 2020 году
26 декабря 2019, 14:54
В Госдуме подготовили законопроект об отмене налога на доходы малоимущих
26 декабря 2019, 21:24
"Нужно больше думать о людях": Путин обозначил приоритеты на заседании Госсовета по развитию АПК
27 декабря 2019, 07:09
Прогноз по году: Совфед назвал основные направления работы в 2020-м
27 декабря 2019, 07:09
Слетаются "упоротые антироссийские ястребы": Белоруссию переформатируют по украинским лекалам - политолог
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 декабря 2019, 00:39
Путин наступил полякам на «любимую» мозоль (Руслан Осташко)
27 декабря 2019, 00:39
"Говорить и повторять должны мы, а министр - работать": Орешкину ответили н...
27 декабря 2019, 00:24
«Зеркальный подход никто не отменял»: в России предупредили об ответе на санкции США ...
27 декабря 2019, 03:54
"Признак скорого крушения": Крымскому мосту поставили "чёрную метку&qu...
27 декабря 2019, 03:54
"Украину России принесут олигархи": Малофеев объяснил, зачем Москва продаёт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 декабря 2019, 19:54
"Встретил либшизоида и сразу вали его вопросом": Познеру придумали универсальную формулу покаяния
24 декабря 2019, 01:09
"Работает над скорейшим запуском": Оператор "Северного потока - 2" ответил на санкции США
22 декабря 2019, 16:39
"Очень проевропейское решение": США атаковали санкциями "Северный поток - 2" и нарвались на "ультиматум"
22 декабря 2019, 00:24
Пока в Киеве радовались провалу "Северного потока", Nord Stream 2 разбил все надежды "Нафтогаза"
23 декабря 2019, 08:54
Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье
25 декабря 2019, 09:39
"Страна, которая построила атомный ледокол, - может всё": В ОСК готовы построить судно для "Северного потока - 2"
20 декабря 2019, 12:39
Грозивший Путину танками Цимбалюк снова сел в калошу: "Танк, действительно, советский"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.