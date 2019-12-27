В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Так он прокомментировал сообщение посольства США на Украине, осуждающее запуск пассажирских поездов с материковой части России в Крым. По словам американских дипломатов, это «неуважение к суверенитету Украины».

«Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способность самостоятельно, без какой-либо сторонней помощи, реализовать столь масштабный проект», — цитирует Молохова «РИА Новости».

Он также указал, что мост был построен даже в условиях санкций, а запуск железнодорожного сообщения стал для крымчан знаковым событием.

При этом депутат Госдумы Андрей Козенко в ответ на заявление посольства США отметил, что движение по Крымскому мосту является внутренним делом России.

«А вмешиваться во внутреннюю политику РФ ни Соединенным Штатам, ни их украинским и европейским друзьям не стоит», — указал он.

Официальная церемония открытия движения на железнодорожной части Крымского моста состоялась 23 декабря. Старт дал президент РФ Владимир Путин. Российский лидер также стал одним из первых, кто проехал по мосту.

К настоящему времени в Крым уже прибыли первые пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

Мост в Крым стал самым протяженным в России — его длина составляет 19 км. Он соединяет полуостров с Краснодарским краем. Автомобильное движение было открыто в 2018 году.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования.