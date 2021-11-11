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В России ответили на заявление Пентагона о приверженности принципу "как посчитаем нужным"

11 ноября 2021, 11:40  •  273 • Политика
Фото: depositphotos.com
Москва готова проявить взаимность в проведении военных операций, заявили в Совфеде
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление Соединенных Штатов, указавших на то, что Пентагон вместе с Североатлантическим альянсом начнет проводить операции так, "как посчитает нужным".
Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американская сторона вместе с союзниками продолжает действовать в международном пространстве "так, как посчитает нужным". Вашингтон продолжит отстаивать свой принцип, заявил чиновник, комментируя сообщения РФ о росте военного присутствия альянса в Черном море.
Российский сенатор позднее заявил, комментируя ситацию, что длительное время Москва слишком долго полагалась на далекие от реальности "потепления", ошибочно рассчитывая на здравый смысл американских коллег. Кремль неоднократно призвал Запад к диалогу. Результаты, тем не менее, не оправдали себя, поэтому и российская сторона теперь действует так, "как считает нужным".
Как уточнил Пушков, Россия руководствуется собственными решениями, проводя действия в Сирии, Арктике и Дальнем Востоке, а также в рамках создания гиперзвукового вооружения. В указанных областях наблюдаются "зримые результаты", о чем сенатор написал в своем телеграм-канале.
"Выходит, надо чаще действовать, как мы сами считаем нужным. Не безоглядно, но настойчиво и последовательно", – добавил Пушков.
Именно такая тактика, выразил уверенность российский сенатор, принесет плоды.
Ранее Пушков заявил, комментируя заверения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отсутствии поводов для опасений у Кремля, что все увещевания о том, что Украину не пустят в Альянс, слишком наивны и далеки от реальности.

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