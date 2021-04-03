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В России ответили на выпад первого президента Украины

03 апреля 2021, 12:05  •  175 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: Владимир Тарасов/Keystone Press Agency/https://www.globallookpress.com/
Сенатор указал на истинного врага Незалежной
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук ухитрился разом оскорбить и Россию, и Белоруссию. Первую он назвал врагом Киева, вторую – холуем Москвы. В России ответили на этот выпад.
Высказывание Кравчука оценил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Сенатор указал на истинного врага Украины, комментируя слова политика.
К бедственной ситуации в стране и отсутствию полноценного диалога между странами привела политика властей Незалежной.
"Настоящий враг Украины – это её руководство",
– заявил Цеков в беседе с RT.
Сенатор добавил, что действия нынешнего руководства разрушают страну.
Поводом для резких высказываний Кравчука стали переговоры нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Так совпало, что в этот же день состоялся разговор главы РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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