В России ответили на вторжение норвежского корабля на свою территорию

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Москва не собирается сдавать свои позиции в Арктике

РФ не допустит провокаций со стороны судна ВМФ Норвегии, вторгшегося в воды Северного морского пути. Такое заявление сделал экс-член Совфеда, политик Франц Клинцевич.

Ранее сообщалось о том, что военный ледокол норвежских ВМС KV Svalbard вошел в экономическую зону РФ, пройдя по трассе Севморпути, не уведомив компетентные российские ведомства. Сейчас судно находится к северу от архипелага Северная Земля. Экипаж судна намерен восстановить три модуля для наблюдения метеорологических условий арктической части США, сообщает Телеграмм-канал "Береговая линия".

По словам Клинцевича, РФ весьма серьезно отстаивает в Арктике свои экономические интересы. А Соединенные Штаты пытаются спровоцировать Россию через сторонние государства, чтобы проверить реакцию Москвы.

Политик добавил, что Белый дом будет в дальнейшем оказывать давление на Кремль не только в северном направлении, однако РФ при необходимости ответит на появление норвежского судна в своих границах, передает РИА "ФАН".

Ранее издание The National Interest заявило, что неподтвержденное "вторжение" РФ в норвежский остров Шпицберген объясняется стратегическим значением этого объекта. Обозреватель уверен, что таким образом Москва шлет Западу символический "привет".

