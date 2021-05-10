В России ответили на требование заплатить Чехии за подорванные склады

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Заявления чешской стороны удивляют Москву

Прага усиленно наращивает истерию вокруг оружейных складов во Врбетице, которые якобы были подорваны по распоряжению наших спецслужб семь лет назад. Не предоставив никаких доказательств, Чехия возложила ответственность за инциденты многолетней давности на нашу страну и потребовала многомиллионную компенсацию от России. В Совфеде такого рода выпады считают абсурдом.



Своим мнением по поводу очередного европейского спецрасследования "злодеяний" нашего государства на Западе поделился сенатор Владимир Джабаров. Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что российская сторона, разумеется, не будет платить чехам за потерянные ими по неизвестно чьей вине боеприпасы.

Ранее глава чешского Минфина Алена Шиллерова объявила, что Прага будет добиваться от Москвы компенсации полученного ущерба. В республике не считают необходимым доказывать виновность нашей страны и уже рассчитывают на серьезную денежную сумму. На данный момент речь идет о примерно одном миллиарде крон, что в пересчете на доллары составляет порядка 47 миллионов.

Джабаров в беседе с журналистами РИА "Новости" подчеркнул, что российская сторона считает такое требование "абсурдным" и платить не собирается.

К слову, недавно чешский премьер-министр попросил страны Евросоюза вместе наказать наше государство за якобы причастность к взрывам. Прага считает, что ее партнеры должны проявить солидарность.