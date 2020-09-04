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В России ответили на требование НАТО по Навальному: "Нам нечего передавать ОЗХО"

04 сентября 2020, 18:45  •  115 • Политика
В России ответили на требование НАТО по Алексею Навальному. Ранее глава Североатлантического альянса заявил, что Москве следует направить Организации по запрещению химического оружия все данные о работе над "Новичком". "Нам нечего передавать ОЗХО", - заметил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа.
В Госдуме ответили на требование НАТО передать Организации по запрещению химического оружия все данные о работе над "Новичком".
Ранее соответствующий призыв сделал глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он посоветовал Москве начать сотрудничество с ОЗХО с целью осуществления полноценного расследования предполагаемого отравления Алексея Навального.
Замруководителя комитета ГД России по внешней политике Алексей Чепа признался в комментарии для "Интерфакса", что не понимает сути заявлений главы НАТО. Он заметил, что и Лондон, и Вашингтон и так отлично знают, что такое "Новичок", поскольку сами же его и изготавливают, в отличие от России.
Нам нечего передавать ОЗХО, - констатировал депутат.
Он добавил, что требования и в целом слова представителей Североатлантического альянса по ситуации больше похожи на "разговор дилетантов".

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