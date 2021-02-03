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В России ответили на слова американского адмирала о ядерной войне

03 февраля 2021, 23:00  •  152 • Политика
Фото: Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению дипломата, такое развитие событий маловероятно
Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление американского адмирала о возможности ядерной войны между двумя странами. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".
Дипломат считает, что здравомыслящие американские генералы не думают о таком развитии событий.
"Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков", – высказался Антонов.
Напомним, ранее адмирал Чарльз Ричард в своей статье выразил убеждение, что ядерная война с Россией и Китаем вполне реальна. Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США призвал американцев готовиться к противостоянию.

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