В России ответили на слова американского адмирала о ядерной войне

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По мнению дипломата, такое развитие событий маловероятно

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление американского адмирала о возможности ядерной войны между двумя странами. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат считает, что здравомыслящие американские генералы не думают о таком развитии событий.

"Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков", – высказался Антонов.

Напомним, ранее адмирал Чарльз Ричард в своей статье выразил убеждение, что ядерная война с Россией и Китаем вполне реальна. Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США призвал американцев готовиться к противостоянию.

