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В России ответили на приглашение Киева предложением по крымскому вопросу

12 января 2021, 14:45  •  50 • Политика
В России ответили на приглашение Киева обсудить вопрос принадлежности Крыма в рамках украинской "платформы" предложением по крымскому вопросу. При этом особо подчёркивается - вопрос принадлежности закрыт раз и навсегда.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил российскую делегацию на переговоры в рамках так называемой украинской платформы, которая намерена "решить вопрос Крыма", а именно вернуть его в состав Украины.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии для РИА "Новости" оценил предложение Киева и ответил на приглашение Кулебы. При этом он особо подчеркнул, что вопрос принадлежности полуострова Россия не намерена и не будет обсуждать ни с кем - этот вопрос навсегда закрыт. Гемпель предложил украинским властям обсудить вместо этого другой крымский вопрос.
"Украинской стороне, чтобы попусту не тратить время, стоит посвятить свой саммит вопросу водной блокады Крыма с целью привлечения виновных к ответственности за подобный варварский поступок", - сказал он.
Гемпель также добавил, что антикрымская риторика украинского МИД вызывает только сожаление в связи с тем, что она констатирует его неспособность созидательно мыслить и адекватно воспринимать международную реальность.

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