В России ответили на претензии Киева из-за возвращенных кораблей

Российские политики с юмором и иронией восприняли заявления Киева о том, что кораблям «Никополь» «Яны Капу» и «Бердянск», возвращенным Украине, якобы нанесен ущерб на $2,3 млн.

Так, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов назвал претензии украинских властей цирком и детским садом.

«Оценивать ущерб в $2,3 млн, когда, наверное, весь украинский флот стоит столько же, конечно, смешно», — цитирует его «РИА Новости».

Зырянов добавил, что опубликованные кадры момента передачи кораблей свидетельствуют о том, что они в нормальном состоянии.

Схожего мнения придерживается и вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. По его словам, Киев снова пытается обострить ситуацию в двусторонних отношениях и выдумывает абсолютно абсурдные поводы.

Он отметил, что Украина превратилась в морского карлика и перекладывает свои проблемы на других.

Три корабля ВМС Украины были задержаны в ноябре 2018 года после того, как вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе.

24 украинских моряка и сами суда доставили в Крым. Российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении госграницы. Вернулись украинцы на родину в сентябре в рамках обмена осужденными, корабли же передали Киеву 18 ноября в качестве жеста доброй воли.

При этом Киев обвинил РФ в «ужасном состоянии» судов, пропаже с них некоторого оборудования и унитазов на сумму в $2,3 млн.

21 ноября «Известия» опубликовали видеозапись ФСБ с внешним и внутренним осмотром кораблей при передаче их украинской стороне и подписании актов приема-передачи. На ней видно, что корабли находятся в нормальном состоянии.