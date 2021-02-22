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В России ответили на обвинения в «климатической атаке» на США

22 февраля 2021, 11:50  •  188 • Война
Человек не может изменять и контролировать климат, поэтому Россия не имеет отношения к аномальным морозам в США. Об этом в ответ на подозрения Центрального разведывательного управления (ЦРУ) заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, передает сайт kp.ru.
«Для перемещения миллиардов тонн воздушных и океанических масс необходимо энергии больше, чем весь ядерный боезапас России и чем вся тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая нашими электростанциями», — подчеркнул он.
Лосев напомнил, что один средний ураган обладает мощностью 250 мегатонн тротилового эквивалента.
Ранее издание Daily Mail сообщило со ссылкой на профессора Алана Робока из Университета Ратгерса в Нью-Джерси, что ЦРУ интересовалось, могут ли «враждебные государства» вызывать морозы, снежные бури и другие погодные катаклизмы.
Российский специалист добавил, что резкое аномальное похолодание в России, Европе и Америке этой зимой объясняется эффектом Ла-Нинья. Осенью прошлого года восточные пассаты отогнали теплую воду от побережья Чили и Перу к Австралии и Индонезии. Вместо нее из пучин океана поднялась очень холодная вода. Из-за огромного «холодного клина» воды в Тихом океане началось понижение температуры во всем мире, добавил Лосев.
США крайне обеспокоены чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Техасе и ряде других штатов на фоне аномальных заморозков – до -18°C. Многие города остались без электричества и воды, погибли более 30 человек.
Климатическое оружие привлекает внимание СМИ уже не в первый раз. В августе 2020 года заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал в издании «Военно-промышленный курьер» об американской системе HAARP.
Данному оружию приписывают возможность менять климат в отдельных регионах. Ученый рассказал, что изначально HAARP создавался как комплекс противоракетной обороны. Принцип его действия заключается в мощном СВЧ-излучении, позволяющем вывести из строя боеголовку или самолет, находящиеся в зоне высокой напряженности электромагнитного поля.
При испытаниях было выявлено, что излучатель способен влиять на геофизику планеты и на погоду над большими ее регионами. По словам Сивкова, это объясняется связью между ионосферой и тропосферой.
«Появляется возможность влиять и на недра планеты», — сообщил Сивков, отметив, что это представляет серьезную проблему, так как на сегодняшний день невозможно спрогнозировать, как и на какой регион на Земле повлияет HAARP в случае его применения.
Когда методы прогнозирования будут выработаны, HAARP превратится в мощное геофизическое и климатическое оружие, способное вызвать погодные катаклизмы, предостерег эксперт.
Стоит добавить, что прошлую, аномально теплую и бесснежную зиму в Госдуме связали с применением американского климатического оружия. Такое предположение сделал депутат Госдумы Алексей Журавлев.
«Эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются», — добавил Журавлев. Он также напомнил США, что, если они применяют это оружие против России, то должны помнить, что используют его и против всего мира. «Но мы из-за этого пострадаем больше всего», — заключил он.
Многие ученые сомневаются в реальности существования климатического оружия; некоторые полагают, что это миф, созданный для отвлечения внимания от промышленных выбросов и других факторов, негативно влияющих на климат.
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Allison Dinner/Reuters

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