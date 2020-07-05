В России ответили на непризнание Турции: Чавушоглу по Крыму "чересчур переигрывает"

В России оценили заявление турецкого министра Мевлюта Чавушоглу. На совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой турецкий дипломат заявил, что Анкара не признаёт российский Крым.

Он подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность страны, не признавала и не признает "аннексию" полуострова.

Впрочем, такое заявление от Турции в РФ восприняли спокойно. Как отметил сенатор Сергей Цеков, Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны третьих стран, ведь самое важное - это поддержка и признание России.

В свою очередь, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров допустил, что эти слова могут аукнуться турецкому министру. В конце концов, напомнил он, Турция весьма зависима от нашей страны по ряду экономических отраслей.

К тому же, подчеркнул Умеров, Чавушоглу "чересчур переигрывает" в своих заявлениях.

Он напомнил, что главу МИД в Турции назначает президент, и отметил, что "ничто не вечно под Луной".

"И если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождём правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку. Нам торопиться некуда, мы дома и надолго", - заявил Умеров РИА Новости.