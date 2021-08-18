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В России ответили на дипломатический выпад от Северной Македонии

18 августа 2021, 01:30  •  74 • Политика
В дипведомстве указали, что высылка дипломата наносит ущерб двусторонним отношениям.
В России предупредили об "адекватном ответе" Северной Македонии на высылку дипломата. Как говорится в сообщении МИД России, подобные шаги наносят ущерб отношениям двух стран.
Русские дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что Скопье продолжает двигаться по конфронтационному пути.
Отмечается, что действия, предпринятые местными властями, были немотивированными и недружественными по отношению к России.
В министерстве также указали, что речь идёт о сотруднике посольства России в Скопье, "который завершил свою командировку ещё до того, как данное решение было обнародовано".
Ранее северомакедонский информационный портал "360" сообщил со ссылкой на МИД Северной Македонии, что власти страны заявили о высылке русского дипломата. Россия намерена ответить на данный шаг зеркальными мерами.

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