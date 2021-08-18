В России ответили на дипломатический выпад от Северной Македонии

В дипведомстве указали, что высылка дипломата наносит ущерб двусторонним отношениям.

В России предупредили об "адекватном ответе" Северной Македонии на высылку дипломата. Как говорится в сообщении МИД России, подобные шаги наносят ущерб отношениям двух стран.

Русские дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что Скопье продолжает двигаться по конфронтационному пути.

Отмечается, что действия, предпринятые местными властями, были немотивированными и недружественными по отношению к России.

В министерстве также указали, что речь идёт о сотруднике посольства России в Скопье, "который завершил свою командировку ещё до того, как данное решение было обнародовано".

Ранее северомакедонский информационный портал "360" сообщил со ссылкой на МИД Северной Македонии, что власти страны заявили о высылке русского дипломата. Россия намерена ответить на данный шаг зеркальными мерами.