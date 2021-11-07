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Европейцы понимают всю опасность холодной зимы

Маркус Зёдер, глава Баварии, посоветовал не тянуть с вводом в строй "Северного потока – 2". В России слова немецкого политика объяснили тем, что цена на газ крайне высока.

Напомним, Зёдер полагает, что стоимость голубого топлива придет в норму, как только заработает новая российская труба. Этого, по его словам, с нетерпением ждут европейцы перед лицом надвигающихся морозов.

Ольга Ковитиди, российский сенатор, уверена, что такого мнения придерживаются политики не только Германии, но и других стран. Европа, по ее словам, понимает всю важность "СП-2", ведь холода совсем скоро наступят, а цены на голубое топливо оставляют желать лучшего.

Член Совфеда обратила внимание, что Россия всегда выполняла все свои обязательства перед партнерами и готова и дальше так поступать. Однако сначала Европа должна дать добро на эксплуатацию трубы. При этом в Европе полагают, что запуск газовой магистрали затянется до весны 2022 года.

Ранее стало известно, что Вашингтон придумал новый способ заблокировать "Северный поток – 2"